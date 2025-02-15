Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-1'le geçti

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş mücadeleyi 2-1 kazanarak puanını 38'e yükseltti.

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlılar Tüpraş Stadı'ndaki müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Alex Oxlade-Chamberlain, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Joao Mario, Rafa Silva ve Ciro Immobile ilk 11'iyle başladı.

Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Ernest Muçi, Fahri Kerem Ay ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'in 23. haftasında Net Global Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yendikleri karşılaşmanın başlangıç kadrosunda tek değişikliğe gitti.

Solskjaer, Sivasspor karşısında hücumda görev verdiği Ernest Muçi'yi yedeğe çekerken sarı kart cezasını tamamlayan Rafa Silva'ya formayı verdi.

Rafa Silva, yeniden ilk 11'de

Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezasını Sivasspor maçında tamamlayan Rafa Silva, ilk 11'de maça başladı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, geçen hafta formasından uzak kalan Portekizli futbolcuyu Trabzonspor müsabakasının ilk 11'inde görevlendirdi.

Yeni transfer Arroyo kadroda

Beşiktaş'ta yeni transfer Keny Arroyo, Trabzonspor karşısında maç kadrosunda yer aldı.

Ara transfer döneminde kadroya katılan Ekvadorlu futbolcu, bordo-mavili ekibe karşı mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Solskjaer, Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a sezon başında bonservisi kiralanan ve ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma dönen Amir Hadziahmetovic'i de kadroda yedekler arasına yazdı.

Elan Ricardo kadroda yok

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Elan Ricardo, yorgunluğu nedeniyle maç kadrosuna yer almadı.

Karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan teknik direktör Ole Gunnar Solksjaer, "Elan, Keny'ye göre biraz geç geldi. Uzun yolculuk, jet lag, yorgunluk. Adaptasyon önemli. Onu kadroya almadan önce biraz daha idman yaptırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mert Günok'a 100. maç plaketi verildi

Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok'a, Trabzonspor maçının öncesinde plaket takdim edildi.

Siyah-beyazlı formayla 100. maçına Athletic Bilbao karşısında çıkan deneyimli kaleci, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitirenlerden dolayı ödülünü o dönemde almak istemedi.

Ligde Trabzonspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta Mert Günok'a müsabakadan önce 100. maç plaketi verildi.

Başarılı eldiven, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından fair play ödülüne layık görüldüğü için de plaketle onurlandırıldı.

Şenol Güneş, 4 bin 500 gün sonra Beşiktaş'a rakip oldu

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 12 yılı aşkın süre sonra Tüpraş Stadı'na rakip teknik adam geldi.

Beşiktaş ile 2 lig şampiyonluğu yaşayan Güneş, 4 bin 500 gün sonra Trabzonspor yedek kulübesinde siyah-beyazlılara rakip oldu.

Tecrübeli teknik adam, 12 yıl 3 ay 25 gün sonra siyah-beyazlı taraftarın karşısında rakip teknik adam görevinde yer aldı.

Trabzonspor ilk 11'i

Teknik direktör Şenol Güneş, Beşiktaş karşısında takımını "Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Stefan Savic, Arseniy Batagov, Mustafa Eskihellaç, Batista Mendy, Ozan Tufan, Edin Visca, Muhammed Cham, Danylo Sikan ve Simon Banza, 11'i ile sahaya sürdü.

Mattia Ahmet Minguzzi anıldı

Uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi, Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması öncesinde anıldı.

Bordo-mavili takım, ısınmada Minguzzi'yi anmak için resminin olduğu tişörtlerle sahaya çıktı.

Tüpraş Stadı'ndaki skor tabelasına Minguzzi'nin fotoğrafı ve iki takımın logoları yansıtıldı.

İlk yarı

3. dakikada sol kanattan Masuaku'nun ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, Rafa Silva'nın önünde kaldı. Oyuncunun, ceza yayından sert vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

16. dakikada sol kanattan gelişen atakta Rashica'nın ortasında altıpas önünde Immobile'nin kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.

17. dakikada Trabzonspor öne geçti. Rafa Silva'nın hatalı pasıyla sağ iç kulvarda topla buluşan Visca, meşin yuvarlağı bekletmeden Banza'ya aktardı. Oyuncunun penaltı noktası yakınından vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Mert Günok'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1.

45. dakikada sağ kanattan Svensson'un ortasında ceza sahası sol çaprazından Immobile'nin şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

Trabzonspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

53. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Masuaku'nun yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Rafa Silva'nın savunma oyuncularına rağmen sağ köşeye yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

65. dakikada siyah-beyazlılar öne geçti. Immobile'nin pasıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Rashica'nın kale önüne yaptığı yerden ortada top, Batagov'un ters dokunuşuyla ağlarla buluştu: 2-1.

72. dakikada rakip yarı sahanın ortalarında topu önünde bulan Banza'nın ceza sahasının birkaç metre dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden az farkla dışarı çıktı.

Beşiktaş, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Solskjaer ikinci galibiyetini aldı

Beşiktaş ile ligde 3. maçına çıkan Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer 2. galibiyetine imza attı.

Antalyaspor ile 21. haftada oynanan ve 1-1 eşitlikle sonuçlanan maçta Süper Lig'deki ilk müsabakasına çıkan tecrübeli teknik direktör, ilk galibiyetini ise 23. haftadaki Sivasspor deplasmanında 2-0 ile kazandı.

Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu yenerken Twente'ye mağlup oldu.

Rafa Silva gollerine devam etti

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, Trabzonspor maçında da gollerini sürdürdü.

Karşılaşmanın 53. dakikasında ceza sahasında buluştuğu topu düzgün vuruşla ağlara göndererek takımının beraberlik golüne imza atan Rafa Silva, ligdeki 6. toplamda ise siyah-beyaz formayla 11. golünü kaydetti.

Sivasspor maçında cezası nedeniyle görev yapamayan Portekizli yıldız, oynadığı son lig maçında ise Antalyaspor ağlarını havalandırarak 1-1 berabere biten maçta takımının tek golünü atmıştı.

Güneş, Beşiktaş'a karşı yine kazanamadı

Beşiktaş ile 2 şampiyonluk yaşayan Trabzonspor'un tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, 13 yıl sonra konuk geldiği Dolmabahçe'den galibiyet alamadı.

Son olarak 21 Ekim 2012 tarihinde o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda bordo-mavili ekiple siyah-beyazlılar ile karşılaşan Güneş, sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.

Beşiktaş'a gelmeden bir sezon önce de Bursaspor'un başında siyah-beyazlı ekibe rakip olan Güneş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş'a 3-2 yenilmişti.

Amir 399 gün sonra Beşiktaş forması giydi

Beşiktaş'ın sezon başında Çaykur Rizespor'a bonservisini kiraladığı, devre arasında yeniden takıma çağırdığı Amir Hadziahmetovic, 399 gün aranın ardından yeniden siyah-beyazlı formayı giydi.

61. dakikada Chamberlain'in yerine oyuna giren Bosna Hersekli oyuncu, geçen sezon 13 Ocak 2024'te Fatih Karagümrük ile oynanan maçta görev almıştı. Daha sonra sakatlık geçiren tecrübeli oyuncu, sezonu kapatmıştı.

Galibiyet golü Batagov'dan geldi

Beşiktaş'ı karşılaşmada 2-1 öne geçiren gol, Trabzonsporlu Arsenii Batagov'dan geldi.

Milot Rashica'nın sağdan ceza sahasına girerek içeri çevirdiği top, Batagov'un ayağına çarparak yön değiştirdi. Siyah-beyazlı takım, 65. dakikada bu golle öne geçerken stattan gol için yapılan anonsta Rashica'nın ismi okundu.

Immobile golü unuttu

Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Ciro Immobile, Trabzonspor karşısında da gol sevinci yaşayamadı.

Performansıyla siyah-beyazlı takımda eleştirilen isimler arasında yer alan İtalyan oyuncu, ligin ikinci yarısında henüz gol sevinci yaşamadı.

Son golünü ilk yarının son maçında Bodrum FK karşısında kaydeden Immobile, bu sezon ligde 10 gol kaydetti.

"İkinci yarıda bu maçı çevirebileceğimizin farkındaydık"

Beşiktaş'ta deneyimli kaleci Mert Günok, Avrupa kupaları hedefine ulaşmak adına önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki file bekçisi, maçın ilk yarısında da iyi oyun sergilediklerini anlatarak "İlk yarı golü bulamadık. Kendi kaptırdığımız topla kötü bir pozisyonda gol yedik. Trabzonspor'un ilk yarı boyunca pek bir varlığı da yoktu. İkinci yarıda bu maçı çevirebileceğimizin farkındaydık. İkinci yarıya iyi başladık ve iyi oyunumuzu sürdürdük. Bulduğumuz pozisyonları gole çevirmeyi başardık. Galip geldiğimiz için de mutluyuz." dedi.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in pozitif bir kişiliğe sahip olduğunu aktaran Mert Günok, "Hocamız takıma enerji getirdi. Sonuçlarla beraber yukarıya doğru çıkışımız daha kolay olacak gibi görünüyor. Bugün de iyi oyun sergiledik. Maçı domine ettik. Hocamızın da etkisi var. Hocamızın taktiklerini uyguladığımız için böyle bir oyun sergiledik. Bunun da devamının gelmesi lazım. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Lige iyi başlayıp sonrasında keskin bir düşüş yaşadıklarını anımsatan Mert, "Bundan dolayı üzgünüz. Avrupa kupaları hedefi için üst sıralarda olmamız gerekiyor. Bize sıralamada tehlike olarak gelebilecek Trabzonspor'u da yendiğimiz için mutluyuz. Hedefimiz devam ediyor. Türkiye Kupası da var. İyi oynayarak devam etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli kaleci, son haftalarda savunmada daha iyi olduklarını ve daha fazla mücadele ettiklerini vurguladı.

Takımdaki defans ve hücum oyuncularının savunma anlayışlarının değiştiğini anlatan Mert Günok, "Biraz daha kompakt bir oyun sergiliyoruz. Daha fazla mücadele ediyoruz. Mücadele etmeden olmaz. Koşu mesafelerimiz iyi değildi. Mücadelemiz iyi değildi. Şimdi daha iyi mücadele ettiğimizi görebiliyoruz. Daha az pozisyon veriyoruz. Burada oyuncu arkadaşlarımın özverisi önem taşıyor." diyerek sözlerini noktaladı.

"Gelişim sürecimiz ve inşa ettiğimiz yapı anlamında önemli bir galibiyet oldu"

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, gelişim sürecinde önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Norveçli teknik adam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında "Kazandığımız için mutluyum. İyi bir takıma karşı önemli bir galibiyet aldık. Daha önemlisi gelişim sürecimiz ve inşa ettiğimiz yapı anlamında önemli bir galibiyet oldu. Bugün iki yarıya da iyi başladık. Maçın genelinde de iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." dedi.

Devre arasında oyuncularıyla yaptığı konuşmaya değinen siyah-beyazlı teknik adam, "Gole kadar iyi oynadık. Golden sonra durduk. Bu enerji toplamak için bir bekleme olabilir. Oyuncularıma savaşmaya ihtiyacımız olduğunu söyledim ve ikinci yarıya savaşarak başladık. Taraftarımız inanılmaz destek oldu. Oyuncuların bir şey için mücadele ettiğini görünce taraftarımız iyi destekledi." diye konuştu.

"Beşiktaş son 2-3 yıldır zor zamanlar geçiriyor. Ben geldiğimde takımın mentalitesinin aşağıda olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullanan Solskjaer, "Başkanımızın projeye inancı ve bu isteği çoğu şeyi farklılaştırıyor. Onunla konuştuğumda onun mentalitesini sevdim. Çalışkan ve savaşan oyunculardan kurulu bir takım istiyor. Bir başlangıç sürecindeyiz. Doğru oyuncular, sahaya enerjisini yansıtan oyuncularla birlikte sahada tecrübe de görmek ve bunları harmanlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Siyah-beyazlı takımın devre arasında kadrosuna kattığı genç oyunculara da değinen Solskjaer, şöyle devam etti:

"Biz domine eden Beşiktaş kurmak istiyoruz. İkisi de yetenekli oyuncular ve iyi karakterler. Fakat zaman lazım. İkisi de başka bir kültürden geldi. Yavaş yavaş alışacaklar ve oynayacaklar. Bugünkü maçın atmosferi dolasıyla diğer oyuncular oynadı. Tayyip'in oynaması da bugün benim için önemliydi. İkisi de önemli oyuncular olacak. Beşiktaş'ın geleceğini kuruyoruz. Onlardan beklentimizi düşürmemiz gerekiyor. Şu an çok gençler. İkisi de Beşiktaş'ın geleceği için çok önemli."

Tecrübeli teknik adam, Alex Oxlade-Chamberlain'in performansına ilişkin de şunları dile getirdi:

"Çok iyi bir oyuncu. Pozisyonu gereği bazı şeyleri zekasıyla iyi yapıyor. Fiziksel kapasitesini yükseltiyor. İngiltere Milli Takımı'nda 35 maç oynamış bir oyuncu. Özgüven kazanması gerekiyor. Daha da gelişecek. Son iki maçtaki performansından mutluyum. Artık eskisi gibi kanat oynamayacak. Kendisini orta sahada düşünüyorum. Pozitif ve her zaman yüzde 100'ünü vermek isteyen bir oyuncu."