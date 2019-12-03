Beşiktaş tribünleri Avcı'yı bağrına bastı

SEZON BAŞINDA ALINAN KÖTÜ SONUÇLAR ÜZERİNE TEKNİK DİREKTÖR ABDULLAH AVCI’NIN İSTİFASINI İSTEYEN TARAFTARLAR, BEŞİKTAŞ’IN SON HAFTALARDAKİ BAŞARILI PERFORMANSI ÜZERİNE BU DEFA TECRÜBELİ HOCAYI TRİBÜNLERE ÇAĞIRARAK ALKIŞLADILAR.

Süper Lig’de 4-1’lik Kayserispor galibiyetinden sonra Beşiktaşlı taraftarlar, bu sezon ilk kez teknik direktör Abdullah Avcı lehine tezahüratta bulundu. Sezon başında alınan kötü sonuçlar sonrası zaman zaman Avcı’yı istifaya davet eden taraftarlar, Kayserispor maçının ardından tecrübeli çalıştırıcıyı ısrarla sahaya davet etti. Bir süre sonra soyunma odasından sahaya dönen Avcı, taraftarları selamladı. Bu sırada Avcı’nın duygulandığı gözlendi. Tribünleri tek tek gezen ve üçlü çektiren Avcı’ya bir taraftar da çiçek verdi. Taraftarların kendisini ilk kez tribüne çağırmasıyla ilgili soruyu cevaplayan Avcı, “Tutkuyu buraya girince daha iyi anlıyorsunuz. Bütün tribünleri dolaştım. Herhalde anısı uzun süre bende kalacak. Umarım sonunu da getiririz, hep beraber güzel günler adım adım gelsin.” dedi.

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