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5 EYLÜL 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Beşiktaş, üst üste 3. galibiyetini aldı

04 Eylül 2022, Pazar 23:30
Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, müsabakayı 3-2 kazanarak üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Puanını 13'e yükselten Beşiktaş, geçen hafta yükseldiği liderliğini de devam ettirmiş oldu.

MKE Ankaragücü ise ligde galibiyetle yine tanışamadı ve 1 puanla son sırada kaldı.

Sahaya giren taraftar, Beşiktaşlı futbolcuya tekme attı

Oldukça gergin geçen maçın son düdüğü sonra sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolcuya tekme attı.

Maçın son anlarında iki yedek kulübesi arasında tartışma çıktı. Hakemin de son düdüğünü çalmasının ardından kale arkasından sahaya atlayan bir taraftar, orta sahada hakemin yanında bulunan siyah-beyazlı futbolculara doğru bir saldırı gerçekleştirdi. Taraftarın attığı tekme siyah-beyazlı futbolcu Salih Uçan'a denk geldi.

Emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren taraftarı yakalayarak dışarıya çıkardı.

Dele Alli ilk golünü attı

Beşiktaş'ın yeni transferi İngiliz futbolcu Dele Alli, siyah-beyazlı formayla ilk golünü başkentte kaydetti.

MKE Ankaragücü karşısında takımının 2. golünü kaydeden İngiliz oyuncu, ayrıca yaklaşık 1 yıl sonra gol sevinci yaşadı.

Dele Alli, son golünü İngiliz ekibi Tottenham formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde Slovenya temsilcisi Mura karşısında 30 Eylül 2021'de atmıştı.

Muleka gollerine devam ediyor

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Jackson Muleka, üst üste üç maçta rakip fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlıların maçtaki ilk golünü atan Muleka, gol sayısını da 4'e yükseltti. Muleka ligde Vavacarsa Fatih Karagümrük'e iki, Demir Grup Sivasspor'a da bir gol atmayı başarmıştı.

Tolga Ciğerci'den iyi başlangıç

MKE Ankaragücü'nün yeni transferi Tolga Ciğerci, başkent temsilcisindeki kariyerine iyi bir başlangıç yaptı.

Orta sahada iyi bir oyun ortaya koyan Tolga, takımının attığı iki golde de de pası veren isim oldu. Tolga Ciğerci, henüz takıma katılalı 4 gün olmasına karşın, Zahid'in oyundan çıkmasından sonra kaptanlık pazubendini de takıp, bu sorumluluğu da üstlendi.

Tolga Ciğerci'nin iyi performansı takımının puan almasına yeterli olmadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısından konuşan Ismael, zorlu bir deplasmanda oynadıklarını anlatarak, "3 puanı aldığımız için mutluyuz. Zor bir maç oynadık. Zemin kötüydü ama atmosfer bir futbol maçı için çok iyiydi. Tüm durum ve duygulara karşı mücadele ettik. Yediğimiz gollere reaksiyon gösterdik. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

Kalede Ersin Destanoğlu yerine Emre Bilgin'i oynatmasıyla ilgili Ismael, "Özel bir sebebi yok. İki çok iyi genç kaleciye sahibiz. İkisi de aynı kalitede. Emre çok iyi bir kamp geçirdi. Bu forma rekabetini diri tutmak istedik. Beşiktaş'ın her futbolcusunun hazır olması gerekiyor." diye konuştu.

Josef de Souza kırmızı kart gördü

Maçtan sonra çıkan olaylarda Josef de Souza, maçın hakemi Mete Kalkavan'dan kırmızı kart gördü.

Sahaya girerek Salih Uçan'a tekme atan taraftara, daha sonra müdahalede bulunan Josef'in bu yüzden kırmızı kart gördüğü öğrenildi.

AA

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