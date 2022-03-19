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20 MART 2022 PAZAR - YIL: 53

Beşiktaş, üst üste 3. kez puan kaybı yaşadı

19 Mart 2022, Cumartesi 22:00
Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor 1-1 berabere kaldı.

Maça hızlı başlayan ve üst üste pozisyonlar bulan siyah-beyazlı ekip, 16. dakikada Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 41 dakikasında Lobjanidze serbest vuruştan golüne engel olamayan Beşiktaş kurduğu baskıdan sonuç alamadı ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Bu sezon 18. kez puan kaybı yaşayan siyah-beyazlı takım, aldığı beraberlikle puanını 46'ya yükseltti.

Üst üste üçüncü kez puan kaybı yaşadı

Beşiktaş aldığı beraberlikle üst üste üçüncü kez puan kaybı yaşadı.

Ligin 28. haftasında Medipol Başakşehir ile evinde 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, geçen hafta ise Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 3 haftada 2 puan alabildi.

Beşiktaş evindeki son 4 lig maçında bir galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Söz konusu dönemde Altay'ı 1-0 yenen siyah-beyazlı ekip; Fraport TAV Antalyaspor (0-0), Medipol Başakşehir (2-2) ve Atakaş Hatayspor (1-1) maçlarını beraberlikle tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip iç sahadaki 7 karşılaşmada ise 4 galibiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Son 8 maçta 2 galibiyet

Siyah-beyazlı ekip, ligdeki son 8 maçta sadece 2 kez kazanabildi.

Altay (1-0) ve Demir Grup Sivasspor (3-2) maçlarını kazanan Beşiktaş; Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (1-1), Fraport TAV Antalyaspor (0-0), Adana Demirspor (1-1), Medipol Başakşehir (2-2) ve Atakaş Hatayspor (1-1) maçlarını berabere bitirirken, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

Batshuayi 2 maç sonra gol attı

Siyah-beyazlı takımı 1-0 öne geçiren Michy Batshuayi, iki maç sonra gol buldu.

Ligin 27. haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçında iki kez gol sevinci yaşayan Batshuayi, Medipol Başakşehir ve Galatasaray maçlarını boş geçmişti.

Batshuayi, ligdeki gol sayısını ise 12'ye çıkardı.

Siyah-beyazlı taraftarlar maçın son bölümlerinde eski teknik direktörleri Sergen Yalçın lehine tezahürat yaptı.

Atakaş Hatayspor 4 maçtır yenilmiyor

Beşiktaş ile deplasmanda berabere kalan Atakaş Hatayspor, yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Ligdeki son yenilgisini Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olarak alan Atakaş Hatayspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-2, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenerken, Gaziantep FK (2-2) ve Beşiktaş (1-1) berabere kaldı.

Atakaş Hatayspor ligdeki puanını ise 47'ye çıkardı.

Karaveli: Maçları koparamadık ama pozisyon bulmakta sorun yaşamadık

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli takımının Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Karaveli karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilk yarıda kenarları iyi kullandıklarını belirterek, "Sahanın merkezinden ziyade kenarlardan pozisyonlar bulmaya çalıştık ama golü merkezden şutla bulduk. Golü bulduktan sonraki bölümlerde fazlasıyla yaşadığımız top kayıpları hakimiyetimizi düşürdü." dedi.

Maçları koparamamalarıyla ilgili eleştiriye yanıt veren Karaveli, şunları söyledi:

"Maçları koparamadık ama pozisyon bulmakta sorun yaşamadık. En az pozisyonu Galatasaray maçında bulduk. Yenildiğimiz Konyaspor maçında da pozisyon bulduk. Oyuncu performansları için söyleyecek bir şey bulamıyorum. Oyunu hakim haline getiriyorlar ama vuruşlarda goller olmayınca, maçlar da bu şekilde bitince onların üzerinde büyük bir yük kalıyor. Vuruş performansından memnun değilim, daha iyisini yapabilirler."

Son maçlarda fazla şans bulamayan Emirhan İlkhan'ın durumuyla ilgili bilgi veren Karaveli, "Beşiktaş teknik direktörü doğruları söyler. Önder Karaveli olarak en doğru bilgileri veriyorum. Emirhan değerli oyuncumuz. Takımın altyapısında uzun yıllar oynamış, benimle A takımda şans bulmuş evladımız. Son zamanlarda kullanamadık. Buna en fazla üzülen benim. Daha fazla sahada olsun istiyorum. Sadece bizim bildiğimiz durumlar var, maçın planı var, rakip var. Bütün bunları üst üste koyup karar verdiğinizde Emirhan'ı az kullandık. Her maç öncesinde Emirhan'ı kullanmak, oyuna sokabilmek üzerine arkadaşlarla konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

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