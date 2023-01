Beşiktaş üst üste 5. galibiyetini aldı

Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

3. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Salih Uçan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Aboubakar, kaleci Runarsson'u çalımladıktan sonra sol çaprazdan şutunu çekti. Altıpasın üzerinde topa müdahale eden Furkan Bayır, meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

9. dakikada Dele Alli'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Cenk Tosun'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

14. dakikada gelişen Alanyaspor atağında, Candeias'ın ara pasıyla sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Efecan Karaca'nın şutunda, meşin yuvarlağa sağ ayağıyla müdahale eden Mert Günok, golü engelledi.

18. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Furkan Bayır'ın kafayla geri pası kısa düştü. Araya giren ve topun sahibi olan Cenk Tosun, kaleci Runarsson'dan sıyrılmaya çalışırken yerde kaldı ve maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. 20'nci dakikada penaltıyı kullanan Cenk, topu filelerle buluşturdu: 1-0.

24. dakikada Candeias'ın sağdan ortasında, Ahmed Hassan'ın ceza sahası içinde yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

36. dakikada Beşiktaş'ın attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Mert Günok'un uzun pasında topla buluşan ve ceza sahasına giren Muleka, yapılan baskı üzerine meşin yuvarlağı Aboubakar ile buluşturdu. Kamerunlu oyuncunun ceza yayından yaptığı aşırtma vuruşta kaleci Runarsson'un müdahalesi yeterli olmadı ve top filelerle buluştu. VAR incelemesinde, pozisyonun başlangıcında Muleka'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

Beşiktaş, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

50. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Gedson Fernandes'in ara pasıyla topla buluşan Cenk Tosun'un ceza sahası sol çaprazından çıkardığı sert şutta, meşin yuvarlak üst direğe çarparak filelerle buluştu: 2-0.

59. dakikada siyah-beyazlı takım üçüncü golü buldu. Kaleci Runarsson'un pasında topla buluşan Doumbia'nın yapılan ön alan baskısı üzerine hatası sonucunda araya giren Dele Alli meşin yuvarlağın sahibi oldu. Dele Alli'nin ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta top önce Runarsson'a sonra da direğe çarparak ağlara yöneldi. Kale çizgisi üzerinde Fer'in müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

69. dakikada Corendon Alanyaspor'un kazandığı penaltı, yapılan VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Ceza sahası içinde Masuaku ile girdiği ikili mücadelede Candeias'ın yerde kalması üzerine maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı verdi. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakem Uğurlu, penaltı kararından vazgeçti. Yaşar Kemal Uğurlu, ayrıca Masuaku'ya gösterdiği sarı kartı da iptal etti.

79. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahası içinde soldan ortasında Zinedine Ferhat'ın penaltı noktası civarından uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

84. dakikada Necip Uysal'ın ceza yayının sağından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

90+1. dakikada N'Koudou'nun ceza sahasının solundan pasında Kerem Atakan Kesgin'in altıpasın gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Runarsson gole izin vermedi.

Beşiktaş, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş üst üste 5. galibiyetini aldı

Cenk Tosun (2) ve Dele Alli'nin golleriyle puanını 38'e yükselten siyah-beyazlı ekip, ligde üst üste 5. galibiyetini alarak serisini devam ettirdi.

Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından 8 lig maçına çıkan siyah-beyazlı ekip, bu süreçte 6 galibiyet, 1'er yenilgi ve beraberlik yaşadı.

Cenk Tosun gollerine devam ediyor

Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından 11 kişilik kadroda yer bulmaya başlayan ve golleriyle adından söz ettiren Cenk Tosun, Corendon Alanyaspor'u da boş geçmedi.

Cenk Tosun, attığı iki golle Beşiktaş'ın galibiyetinde rol oynadı ve bu sezon ligdeki gol sayısını 8'e yükseltti.

Karşılaşmanın 18. dakikasında kaleci Runarsson'un Cenk Tosun'a müdahalesinin ardından hakem, penaltı noktasını gösterdi. Cenk Tosun, kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Cenk, 50. dakikada ise kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Güneş'ten önce tek golünü 10. haftadaki Trabzonspor maçında atan 31 yaşındaki futbolcu, Güneş sonrası HangiKredi Ümraniyespor (2), Galatasaray, Kasımpaşa, Arabam.com Konyaspor ve Corendon Alanyaspor (2) karşılaşmalarında gol sevinci yaşadı.

Türkiye Kupası'nda da Şanlıurfaspor (2) ve MKE Ankaragücü maçlarını boş geçmeyen Cenk, toplamda 11 gole ulaştı.

Cenk Tosun, iç sahada attığı gollerle Vodafone Park'ta en fazla gol atan Beşiktaşlı futbolcu oldu. Siyah-beyazlı oyuncu, Dolmabahçe'deki gol sayısını 24'e yükseltti.

Aboubakar, VAR'a takıldı

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Vincent Aboubakar'ın 677 gün sonra sahne aldığı Vodafone Park'ta yaşadığı gol sevinci kısa sürdü.

Maçın 36. dakikasında kaleci Mert Günok'un gönderdiği uzun topla ceza sahasına giren Muleka'nın pasıyla ceza sahası dışından şık bir aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderen Aboubakar'ın golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Dele Alli golü hatırladı

Beşiktaş'ın bu sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli, haftalar sonra siyah-beyazlı formayla gol sevinci yaşadı.

Ligin 4. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanan mücadelede ilk kez siyah-beyazlı formayı giyen Dele Alli, 5. haftada MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynanan karşılaşmada ilk golünü kaydetmişti.

Daha sonra sakatlık ve teknik adam tercihiyle 6 maçta görev yapamayan Dele Alli, 6 karşılaşma sonra 11 kişilik kadroda yer bulduğu müsabakada takımının üçüncü, kendisinin de Beşiktaş formasıyla ikinci golünü attı.

Daha önceki maçlarda oyundan çıkarken ıslıklanarak protesto edilen Dele Alli, 85. dakikada yerini Kerim Atakan Kesgin'e bırakırken siyah-beyazlı taraftarların alkışını aldı.

Alanyaspor'un penaltısı VAR'dan döndü

Karşılaşmanın 69. dakikasında Alanyaspor penaltı kazandı.

Ceza sahası içinde Masuaku ile Candeias arasında yaşanan pozisyon sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterirken, Masuaku'ya da sarı kart verdi.

Daha sonra VAR merkezinden yapılan uyarı sonrası Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonu monitörden izleyerek penaltı kararını ve sarı kartı iptal etti.

Mert Günok kalesinde devleşti

Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından kaleyi Ersin Destanoğlu'ndan alan Mert Günok, yaptığı kurtarışlarla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Alanyaspor'un yakaladığı net pozisyonlarda kalesini gole kapatan Mert Günok, Yukatel Kayserispor maçından sonra Alanyaspor mücadelesinde de gol yemedi.

"Rakibe üstünlük sağlamak güzeldi"

Beşiktaş teknik direktör Şenol Güneş, iyi bir oyunla galip geldiklerini söyledi.

Vodafone Park'ta oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Güneş, "Alanyaspor öz güvenle oynayan, topa sahip olan ve önde baskı yapabilen bir takım. Düşündüğümüz oyun tarzını denemeye çalıştı. Bütün oyuncularımız katılım içindeydi. Oyunun hakimiyeti bizdeydi. Güzel bir maç oldu. Heyecanı vardı. Futbol oynamaya çalıştık. Topa sahip olma oranı ve diğer alanlarda rakibe üstünlük sağlamak güzeldi. Taraftar kitlesinin sahaya yansıması da olumluydu. Oyuncular da buna oyun olarak cevap verdi. Oynadığımız oyun ve 3 puan sevindirici. Bugün oyun olarak da yukarı çıktık." diye görüş belirtti.

Gol yemediklerini ancak hatalar yaptıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Çok işimiz var. Durumumuz hala sıkıntılı. Hem kadro oluşturacağız hem de yarışacağız. Geriden geliyoruz. Beşiktaş büyük bir camia. Bu işin sahibi de taraftar. Oyuncular bugün kırılmadan ve pes etmeden direndi. Hala aradığımız yerde değiliz. Rekabetin daha fazla olduğu ve güzel futbolun öne çıkacağı bir dönem olması gerekiyor. Yukarıyı yakalamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir forma giyemeyen Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'ın son durumuyla ilgili bir soruya Şenol Güneş, "Sağlık olarak bir sorunu yok. Antrenmanlara çıkıyor. Fiziksel sorunu var. Tam hazır olunca oynayacak." yanıtını verdi.

Dele Alli'nin Alanyaspor karşısında sergilediği performansa ilişkin konuşan Güneş, "Oyunculuğunu tartışmadık. Katkıdan bahsediyorum. İyi oynadığını düşünüyorum. Fiziksel olarak bir sorunu yok. Bu maçta oyunun her tarafında iyiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşmada biri penaltıdan olmak üzere 2 gol kaydeden Cenk Tosun ile ilgili Şenol Güneş, "Cenk'in eksiklerinin yanı sıra artıları da var. Yetenekli oyuncular bunu kaybetmez. Daha çok çalışmalı. Bu golleri atmaya uygun bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Manchester United'a transfer olan Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un İngiliz basınına verdiği bir röportajda Beşiktaş'ta oynadığı dönemde antrenmanlardan memnun olmadığına yönelik açıklamalarını değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, "Dünya Kupası'na giderken onu motive ettim. Çok da memnun oldu. Bir saat zaman ayırdım. Burada yürekten oynuyordu. Burnley'den Beşiktaş'a geldi. Bizden de Manchester United'a gitti. Bir yerden isteniyorsanız iyi cevap almanız lazım. Şimdi de olsa onu oynatırım. Bu tip eleştirilere cevap vermem. Bunlar doğru şeyler değil. Bir oyuncunun söylemiyle antrenörlüğümü tartışamayız. Benimle az çalıştı. Kampa da katılmadı." diye konuştu.

"Hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz"

Beşiktaş'ta Portekizli oyuncu Gedson Fernandes, hedeflerine ulaşmak için bu şekilde oynamaya devam edeceklerini söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı oyuncu, "Çok iyi bir maç çıkarttık. Takım olarak öz güvenimizi her hafta yükseltiyoruz. Şimdi önümüze bakıp devam etme zamanı. Hedeflerimize ulaşmak için bu şekilde çalışmaya ve oynamaya devam edeceğiz. Takım olarak her idmanda, her maçta hocamızın direktiflerini yerine getiriyoruz. Herkes en iyisini veriyor. Çok önemli hedeflerimiz var. Çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gol ve asist sayılarını önemsemediğini söyleyen Gedson, "Benim hedefim takıma yardımcı olmak. Gol ya da asist sayıları her zaman önemli olmayabiliyor. Elimden geldiği kadar en iyisini vermek ve bu takımın parçası olarak devam etmek istiyorum. Kişisel performansımdan da mutluyum aynı zamanda. Hocamız nerede görev verirse en iyi pozisyon orasıdır. O yüzden oynadığım pozisyonlara takılmıyorum. Her oyuncu her zaman en iyisini vermek zorunda. Biz de bunu yapmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bazen 120 dakika, bazen 90 dakika maç oynuyoruz. Fiziksel ve mental olarak her idmanda her şeyinizi verdiğiniz zaman bu şekilde sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Ben de takımım ve kendi adıma herkesin çalıştığını gördüğüm için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonluk yarışına devam ettiklerini aktaran Gedson Fernandes, şunları kaydetti:

"Şampiyonluk yarışını hiç bırakmadık. Kötü zamanlarımız da oldu ama her zaman kazanmak için sahaya çıktık. Bu böyle devam edecek. Tabii şampiyon olacağımıza inanıyoruz, şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk için her maça kazanmak için çıkmak zorunda olduğumuzu, çalışmak zorunda olduğumuzu biliyoruz."

"İlk dakikalarda golü bulsak oyun farklı yöne doğru gidecekti"

Corendon Alanyaspor teknik direktör Francesco Farioli, genç bir takım oldukları için tecrübe eksikliği yaşadıklarını söyledi.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Farioli, "Maçın zor olacağını biliyorduk. Beşiktaş'ın her pozisyonda kaliteli oyuncuları var. İlk dakikalarda golü bulsak oyun farklı yöne doğru gidecekti. Geriye düştükten sonra beraberlik ve öne geçme şansımız bile olabilirdi. Oynadık fakat olmadı." ifadelerini kullandı.

Genç bir takım olduklarına vurgu yapan İtalyan çalıştırıcı, "Ligde en fazla genç oyuncuyla oynayan takımlardan biriyiz. Bazı durumlarda iniş ve çıkış yaşayabiliyoruz. Geriye düştüğümüzde bazen reaksiyon veremiyoruz. Bazı hatalar yaptık. Bazı durumlarda tecrübe eksikliği yaşıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Öğrenme sürecimiz var. Bazen tokatlar yiyebiliyoruz. Bu tokatlar bizi kendimize de getirebiliyor." diye konuştu.

Geriden oyun kurmalarının risk oluşturduğuna ilişkin bir soruya Farioli, "Bu fikre net bir şekilde bağlı kalacağız. Bu oyunun bize zararından çok faydası olduğunu görüyoruz." cevabını verdi.

Teknik direktörlük kariyerine Türkiye'de başladığını ve burada çalıştığı için çok mutlu olduğunu aktaran Francesco Farioli, "Türk futbolu bana çok şey kattı. Bana 2 kulüp güvendi ve görev verdi. Türk futbolu gerçek değerini görmüyor. Küçümsenmeyecek kalitede bir lig. Burada çalışmaktan zevk alıyoruz. Tesisler, yurt dışında görülmeyecek bir şekilde." değerlendirmesinde bulundu.