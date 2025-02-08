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Beşiktaş, zorlu Sivas deplasmanından 3 puanla döndü

08 Şubat 2025, Cumartesi 22:15
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Net Global Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Net Global Sivasspor ile Beşiktaş, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı.

İlk yarı

9. dakikada Charisis'in sol kanattan ortasında Simic, kaleci Mert Günok'la karşı karşıya kaldı. Simic topa vurmak isterken Masuaku topu kaleci Mert Günok'a kazandırdı.

11. dakikada sol kanattan Muçi'nin kullandığı köşe vuruşunda, Sonko'dan seken topu önünde bulan Fernandes'in sert şutu kale direğinin yanından auta gitti.

13. dakikada Simic'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Moutoussamy sert vurdu. Kaleci Mert Günok son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

43. dakikada Masuaku'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Chamberlain'nin sert şutunu kaleci Ali Şaşal Vural kornere çeldi.

43. dakikada Beşiktaş öne geçti. Masuaku'nun sol kanattan yaptığı ortada Emirhan Topçu'nun kafa vuruşu kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlara gitti. 0-1

45+4. dakikada Muçi'nin pasında topla buluşan Fernandes'in sert şutunu kaleci Ali Şaşal Vural parmaklarının ucuyla topu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

54. dakikada Fernandes'in sol kanattan pasında topla buluşan Immobile, ceza alanı içine girdi. Immobile'nin zayıf şutu kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

59. dakikada Mert Günok'un ceza sahası dışından uzaklaştırmak istediği top Simic'in önünde kaldı. Simic boş kaleye vuruşunu yaptı. Emirhan Topçu, kaleye giden topu engeledi.

73. dakikada Rashica'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Mario, topa dokundu. Top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

86. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Rasicha'nın sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

90+1. dakikada Mustafa Hekimoğlu, ceza sahası içinde Turgunboev tarafından düşürülmesi sonucu Beşiktaş penaltı kazandı. 90+4. dakikada Mario'nun kullandığı pernaltı atışında top ağlara gitti. 0-2

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

AA

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