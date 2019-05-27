Bir daha Fenerbahçe Başkanlığı yapmayacağım

F.Bahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, “F.Bahçe için başkanlığı bir daha yapmayacağım herkes bilsin. Ne Aziz Yıldırım, ne Ali Koç tarafında olun. Hepimizin ortak paydası F.Bahçe” dedi.

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, bir daha Fenerbahçe’de görev almayacağını söyledi. Silivri Ceza İnfaz Yerleşkesi’nde açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’nin tüm Fenerbahçelilerin ortak paydası olduğunu kaydetti. Fenerbahçeliler olarak üst kimliklerinin Fenerbahçe olduğunu belirten Yıldırım, “Ne Aziz Yıldırım, ne Ali Koç tarafında olun. Hepimizin ortak paydası Fenerbahçe. Burada FBTV’yi gördüm, mutlu oldum. Benim doğum günümü bile kutlamadılar. Bu kanalı ben kurdum, ben yaptım. Üst kimliklerimiz Fenerbahçe, bizim alt kimliklerle işimiz yoktur. Öyle olursa parçalanırız.” ifadelerini kullandı. Birliğin bozulması durumunda Fenerbahçe’yi daha kötü günlerin beklediğini dile getiren Aziz Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı: “Fenerbahçe’nin seneye daha iyi olması için destek vermeliyiz. Fenerbahçe biterse bizim her şeyimiz biter. Fenerbahçe için başkanlığı bir daha yapmayacağım herkes bilsin. Bir daha Fenerbahçe’de görev almayacağım bunu herkes bilsin. 20 yıl hayatımı verdiğim bir yer için küsmem darılmam veya ondan vazgeçmem gibi bir durum olamaz. Yönetimde kim olursa olsun Fenerbahçe için hepimiz destek olacağız.”

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