Brezilya 2'de 2 yaparak son 16'da

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya, G Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre'yi 1-0 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.

Bu sonuçla 2'de 2 yapan "Sambacılar", puanını 6'ya çıkardı. İlk mağlubiyetini yaşayan İsviçre ise 3 puanda kaldı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakanın ilk yarısında iki takım da pozisyona girmekte zorlandı. Brezilya'nın 64. dakikada Vinicius Jr ile bulduğu gol, yapılan VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İkinci yarıda daha baskılı oynayan "Sambacılar", aradığı golü 83. dakikada buldu. Sol kanattan içeri kateden Vinicius Jr, meşin yuvarlağı Rodrygo'ya aktardı. Bu oyuncu topu tek pasla ceza sahasındaki Casemiro ile buluşturdu. Casemiro'nun bekletmeden sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Brezilya, 2'de 2 yaptı ve son 16 turuna yükseldi. Brezilya'da yıldız futbolcu Neymar, ayağındaki sakatlık nedeniyle kadroda yer alamadı. Karşılaşmayı 43 bin 649 taraftarın takip ettiği açıklandı. AA

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