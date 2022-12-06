"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Brezilya, çeyrek finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu

06 Aralık 2022, Salı 19:00
2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Brezilya, Güney Kore'yi 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Stat 974'te oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 4-0 önde kapatan Sambacılar, turu çok rahat geçti.

Brezilya, çeyrek finalde Hırvatistan ile 9 Aralık Cuma günü karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Brezilya, golü fazla beklemedi. 7. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Raphinha'nın ceza sahasına yerden gönderdiği topu arka direkte kontrol eden Vinicius Junior, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

Vinicius Junior, Dünya Kupası'nda ilk kez gol sevinci yaşadı.

Sambacılar, 13. dakikada ise Neymar'ın penaltıdan attığı golle farkı 2'ye yükseltti.

Brezilya, 29. dakikada 3. gol sevincini yaşadı. Richarlison, Güney Kore ceza sahası önünde topu şık bir hareketle kontrol etti. Pasını verip ceza sahasına hareketlendi, Thiago Silva'nın isabetli pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Richarlison, plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

Brezilya, 36. dakikada 4. golünü buldu. Neymar, sol kanattan bindiren Vinicius Junior'a pasını attı. Vinicius'un penaltı noktasına doğru gönderdiği topa Paqueta gelişine vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 4-0.

İkinci yarıya da Brezilya hızlı başladı. 46. dakikada Richarlison'un sert şutunu kaleci ayaklarıyla kurtardı. Raphinha da 54. dakikada kaleyi yokladı, kaleci Kim Seunggyu parmaklarının ucuyla golü önledi. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Güney Kore, 68. dakikada net bir fırsatı kullanamadı. Hwang Inbeom'in ceza sahası dışından şutunu kaleci Allisson son anda çeldi, boşta kalan topa Son Heungmin yakın mesafeden vurdu, kaleye giden top son anda savunmaya çarptı.

Güney Kore, 76. dakikada golü buldu. Kore'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Brezilya savunmasının ceza sahası önüne uzaklaştırdığı topu kontrol eden Seungho, çok sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 4-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Brezilya sahadan 4-1 galip ayrılarak tur atladı.

- Neymar geri döndü

Brezilya'da sakatlığı geçen yıldız oyuncu Neymar, iki maç aradan sonra takımdaki yerini aldı. Teknik direktör Tite, Neymar'ı Güney Kore karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.

Sambacıların Dünya Kupası'nda Sırbistan ile oynadığı gruptaki ilk maçta sakatlanan Neymar, İsviçre ve Kamerun karşılaşmalarında forma giyememişti.

- Neymar'dan tarihi gol

Katar 2022'deki ilk golünü atan Neymar, Pele ve Ronaldo'dan sonra 3 farklı Dünya Kupası'nda gol atan 3. Brezilyalı olarak tarihe geçti.

Neymar ayrıca, 77 golle Brezilya Milli Takım tarihinin en golcü oyuncusu konumunda bulunan Pele ile arasındaki gol farkını da 1'e indirdi. Yıldız oyuncu, milli takım formasıyla 76 gole ulaştı.

- Stat 974'te son maç oynandı

Brezilya-Güney Kore karşılaşmasının oynandığı Stat 974, kapılarını kapattı.

Katar'da Dünya Kupası için konteynırlardan inşa edilen stadın söküleceği açıklanmıştı. Stat 974, Dünya Kupası'nda 7 maça ev sahipliği yaptı.

Stat 974'teki karşılaşmayı 43 bin 847 kişinin izlediği açıklandı.

AA

Okunma Sayısı: 108
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kitabın elinden tuttuğu nesiller gerekli

    Elinizi tutan mı var?

    Vatandaş da esnaf da dertli

    Siber zorbalığa en çok çocuklar maruz kalıyor

    Çocuk yoğum bakımları doldu

    Türkiye’de ilaç kıtlığı yaşanıyor

    Kongo’da isyancıların saldırısında 17’si çocuk 272 sivil öldü

    Şehit Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman, dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Gözaltına alınan vatman tutuklandı

    Almanya'da RVS virüsü alarmı: Çocuk yoğun bakım üniteleri doldu, "felaket bir durum yaşanıyor"

    Fas, İspanya'yı eleyerek çeyrek finale yükseldi

    Gümülcineli "Son Şahit" Hasan Müezzin Ağabey vefat etti

    AB'de ormanları tahrip eden ürünler yasaklanacak

    Mescid-i Aksa'ya bir baskın daha!

    'Düzce'de 581 binada kontrollü yıkım çalışmaları devam ediyor'

    Doğu Anadolu beyaza büründü

    Gözler TÜRK-İŞ'in asgari ücret toplantısında

    Türk Yıldızları jeti kaza kırıma uğradı

    İran'da güvenlik görevlisini öldürmekle suçlanan 16 kişiden 5'i idama mahkum edildi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Başka adam yok” mu?
    Ahmet BATTAL

    Yeni döneme yatırım
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2. gençlik şûrâmız
    Cevher İLHAN

    “Erkene alınmış seçim” katakullisi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Kenan Toprakçı

    Bir gün ölecek miyiz?
    Raşit YÜCEL

    Engeller
    Faruk ÇAKIR

    Hem kitap hem ekmek
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.