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22 KASIM 2022 SALI - YIL: 53

Brezilya, unvanları elinde tutuyor

21 Kasım 2022, Pazartesi 23:41
Brezilya, Dünya Kupası tarihinin en başarılı takımı olarak dikkati çekiyor.

“Sambacılar”, en çok katılan, en çok şampiyon olan, en çok maç kazanan, en çok üst üste maç kazanan, en çok gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor.

Kupanın unvanlarını elinde tutan “Sambacılar”, Dünya Kupası’na en çok katılan, en çok şampiyon olan, en çok maç kazanan, en çok üst üste maç kazanan, en çok gol atan ülke oldu. Bugüne dek yapılan 21 Dünya Kupası’na katılan tek ülke Brezilya, 5 kezle en çok şampiyonluğa ulaşan ekip olarak zirvede yer aldı. 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002’de dünya şampiyonu olan Brezilya, 1950 ve 1998’de ise finalde kaybetti.

“Sambacılar”, 1938 Fransa ve 1978 Arjantin’de üçüncü, 1974 Almanya ve 2014 Brezilya’da dördüncülüğü elde etti. Dünya Kupası’nda İtalya ve Almanya 4’er şampiyonlukla Brezilya’yı takip etti.

En çok galip gelen Brezilya

Brezilya, Dünya Kupası tarihinde en çok galip gelen ülke unvanını elinde tutarken oynadığı 109 maçta 73 kez galip geldi. Almanya, 67 galibiyetle ikinci sırada yer aldı, İtalyanlar ise 45 galibiyetle üçüncü oldu.

Üst üste kazanma rekoru

Brezilya, Dünya Kupası’nda üst üste maç kazanma rekorunu elinde bulunduruyor. Güney Amerika ekibi, 2002 ve 2006 Dünya Kupası’nda üst üste 11 maç kazanarak bu alanda tarihi bir başarıya imza attı. 2002’de Türkiye maçıyla başlayan galibiyet serisi, Çin, Kosta Rika, Belçika, İngiltere, Türkiye ve Almanya ile devam etti. Brezilya, 2006’da da Hırvatistan, Avustralya, Japonya ve Gana ile yaptığı maçları kazandı ve üst üste 11 galibiyet aldı. “Sambacılar”ın 11 maçlık galibiyet serisine, 1-0’lık sonuçla 2006’daki çeyrek finalde Fransa son verdi.

AA

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