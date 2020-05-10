"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 MAYIS 2020 PAZAR - YIL: 51

Brighton'da vaka sayısı 3'e yükseldi

10 Mayıs 2020, Pazar 16:53
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 3'e yükseldi.

Ülke basınına açıklamada bulunan Brighton Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Paul Barber, "Aldığımız tüm önlemlere rağmen bir futbolcumuzun daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Durumu iyi. Karantinaya alındı ve gereken tedaviyi görüyor." ifadelerini kullandı.

Daha önce kulüpte iki futbolcuda koronavirüse rastlandığı duyurulmuştu.

Brighton Kulübü, geçen ay antrenman tesislerini açarak oyuncuların bireysel antrenmanlar yapmasına izin vermişti.

İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle 13 Mart'ta askıya alınan liglerin sağlık koşulları elverdiği zaman yeniden başlatılarak bitirilmesinin hedeflendiği açıklanmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 103
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa, en kapsamlı 'normale dönüş'e hazırlanıyor

    Akşener: Ülke giderek fakirleşiyor

    İGDAŞ faturalarına ilişkin İBB'den açıklama

    İspanya'nın yarısı '1. seviye normalleşme'ye hazırlanıyor

    'Nobel Barış Ödülü, Hacire anneye verilsin'

    65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı

    Günde 500 kalori dahi yakamıyorsanız dikkat!

    Kovid-19 salgınında dünya genelinde son durum?

    Aydın'da maskesiz sokağa çıkılamayacak

    Maske artık kıyafetimizin bir parçası olmalı

    'Bu saldırılara karşılık vermekten başka çare yok'

    331 bin ad - soyad düzeltildi

    'Trablus'a saldıranları adalete teslim edin'

    Korona yetimleri bize emanet

    #EvdeKalTürkiye, e-gazete'ni ücretsiz oku

    "Bu müsriflik değil midir?"

    Libya Parlamentosu BMGK'yı acil toplantıya çağırdı

    AB ve Türkiye’nin birbirine ihtiyacı artıyor

    Libya'da Hafter milislerinden roketli saldırı: 6 ölü

    En Çok Okunanlar

    Muzaffer KARAHİSAR

    Bir annenin günlüğünden
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstad ve Dersim
    Risale-i Nur'dan

    “Leyle-i Kadri nısf-ı âhirde arayınız”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Darbenin panzehiri TAM demokrasi
    Cenk ÇALIK

    KUR’ÂN DİNLEMENİN ÜÇ HALİ
    Genel

    Korona yetimleri bize emanet
    Faruk ÇAKIR

    Yetimin hakkı, yetime
    Rüstem GARZANLI

    Zekât malın bereketine, sadaka belânın def’ine vesiledir
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Devletle Demokratların mücadelesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.