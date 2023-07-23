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'Bu kafayla insanları maça çıkaramazdım'

23 Temmuz 2023, Pazar 19:00
Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, "Bu sene artık hayat devam ediyor. Bu ligde varız hem de Allah'a şükür dimdik ayaktayız, en iyi şekilde de mücadele edeceğiz." dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, "Depremde futbolcumu, sportif direktörümü kaybettim. Bu kafayla insanları maça çıkaramazdım" dedi.

Demirel, yeni sezon öncesi hazırlıkların devam ettiği Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Lig hazırlık süreci hakkında bilgi veren Demirel, sezon başı kamplarının her zaman zorlu geçtiğini belirterek, oyuncuları lige en iyi şekilde hazırladıklarını söyledi.

"Transferleri hemen hemen yapmış bulunmaktayız"

Planladıkları transferleri hemen hemen yaptıklarını bildiren Demirel, "Aşağı yukarı 15, 16 oyuncu listemiz vardı. Bu listemizden 10'uyla anlaştık. Geriye 5, 6 oyuncu kaldı. Bunların da 3'ü ile görüşmelerimiz sürüyor ama bir bonservis bedeli süresi var. Bu süreler biraz süreç alıyor. 3 yabancı veya en az 2 yabancı, bir de Türk oyuncuyla anlaşıp transfer sezonunu kapatacağız." diye konuştu.

Demirel, transfer yaparken 30 yaş altı oyuncalara ağırlık verdiklerine dikkati çekerek, 31 yaşındaki Sırp stoper Nikola Maksimovic'i tecrübesinden dolayı takıma almak istediklerini kaydetti. Genelde genç oyuncuları almaya çalıştıklarını dile getiren Demirel, alınan futbolcuların Hatay'a katkı sağlaması istediğini söyledi.

Demirel, futbolcuların deprem yaşamış kentle ilgili çekincelerinin olup olmadığı sorusuna, ilk başta olduğunu ancak aldıkları oyuncuların Hatay'ın durumunu, konumunu bilerek buraya geldiği cevabını verdi.

Demirel, lige bu sezon Mersin'de devam edeceklerine işaret ederek, "Orada bizim için yapılan tesis var. Şu an iki saha yapılıyor. Sahalar da hazır olunca ki bu yaklaşık 2 ay sürecektir, 2 ay sonra da inşallah Mersin'e konumlanarak hem Mersin halkıyla hem de Mersin şehriyle Hatay'ı ayakta tutmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Bu sezon mücadele ederek başarıyı yakalayacaklarına inandıklarının altını çizen Demirel, en büyük hedefinin Hataylılara, depremzedelere umut olmak olduğunu söyledi.

"Buraya geldiğimizde sahaya çıkarken toplarımız yoktu." diyen teknik adam, "Bir arabanın bagajında geldi toplar ve son anda antrenmana yetişti. Yani yokluktan var ettik bu organizasyonu. Burayı evim gibi görüyorum ve evimizi şu an inşa etmeye çalışıyoruz ki Allah'a şükür ayağa kaldırdık. Bu da her depremzedeye bir umut olsun. Herkes kendi evini, barkını, işini ayağa kaldırmaya çalışsın. Yaşadığımız süreç, geçirdiğimiz günler kolay değildi ama hayat artık devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Depremden sonra lige devam etmemelerine yönelik eleştirilere tepki

Volkan Demirel, bazı kesimlerin kendilerine depremden sonra lige devam etmemelerine yönelik eleştiride bulunduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Depremden sonra oynayamazdık çünkü futbolcumu, sportif direktörümü kaybettim. 4 hocam ile 5, 6 oyuncum enkazda kaldı. Liglere hatırlarsanız o zaman 1 hafta, 10 gün ara verilmişti. Lig tekrar başladığında morgda cenaze arıyordum. Yani bu kafayla bu insanları maça çıkaramazdım. O yüzden, o zaman çıkaramadık ne yazık ki. İstememize rağmen çıkaramazdık ama bu sene artık hayat devam ediyor. Bu ligde varız hem de Allah'a şükür dimdik ayaktayız, en iyi şekilde de mücadele edeceğiz."

Mersin halkının kendilerine çok destek verdiğini aktaran Demirel, bu nedenle ilk maçta onların takımlarının rengi olan lacivert-kırmızı formayla mücadele edeceklerini kaydetti.

Demirel, ayrıca destek olan herkese teşekkür ederek, "Gerçekten onlar olmasa bizler bugün belki çok daha farklı şeyler düşünebilirdik. Belki bu kadar hazır olamazdık, belki lige başlayamazdık. Hatay'ı gönülden destekleyen, Hatay'ı düşünen, depremzedelere yardım eden herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

AA

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