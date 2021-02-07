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8 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

Bu küfür edenler kim?

07 Şubat 2021, Pazar 17:00
Süper Lig’de 24. haftada Kadıköy’de seyircisiz oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde tribün localarını dolduran bazı kişilerin Gaatasaray takımına ve teknik direktör Fatih Terim’e sürekli küfürlü tezahüratta bulunması tepkiyle karşılandı.

Karşılaşmayı statta izleyen bazı kişilerin kendilerine küfür ettiğini aktaran Fatih Terim, konu ile ilgili şunları söyledi: "Bizim bildiğimiz seyircisiz oynanıyor. Ancak daha takımımız çıkarken küfür yiyor. Arkasından hocalarımıza hakaret ediliyor. Bize durmadan bağırılıyor, hakaret ediliyor. Seyircisiz oynadığımızı zannediyoruz ama öyle değil. Ben cezalıyken yanımdaki locayı yardımcılarıma vermediler. Burada bütün localar dolu ve herkes taşkınca küfür, hakaret ediyor. Emniyet de orada, valiliğin de haberi var. Bakanlık ve federasyona da yazıldı. Elimizden geldiği kadar hepsini tespit ettik, Pazartesi sabah itibarıyla en azından şahsım adına avukatlarım gereğini yapacaktır. Oradan geçeceksin ağzına geleni söyleyeceksin. Bu mudur seyircisiz oynama? Sesleriyle, görüntüleriyle hepsi bizde mevcut." Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-kırmızılı idarecilerle yaşadıklarına yönelik bir soruyu cevaplapken, "Çirkin görüntülere kendi sahamızda müsaade etmeyeceğimizi söyledik ve içeri gitmelerini rica ettik. Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapmayacaksın. Yapar ve tepki görürsen de bunu anlayışla karşılayacaksın. Mustafa (Cengiz) başkan da anlayışla karşıladı ve 'Olmamalıydı.' dedi. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz ama hiç canınızı sıkmayın. Bu bizim şampiyonluğumuzun habercisidir." değerlendirmesinde bulundu.

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