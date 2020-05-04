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5 MAYIS 2020 SALI - YIL: 51

Bu şartlarda futbol oynamak doğru değil

04 Mayıs 2020, Pazartesi 17:00
NTV YORUMCUSU RIDVAN DİLMEN, MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ ŞENOL GÜNEŞ’İN, FUTBOL FEDERAS- YONU YETKİLİLERİNE “BU ŞARTLARDA FUTBOL OYNAMANIN DOĞRU OLMADIĞINI” SÖYLEDİĞİNİ AÇIKLADI.

Ünlü futbolcu yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV’deki “Yüzde 100 Futbol” programında yorumlarda bulundu. Dilmen, Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünün, sportif direktör ile birlikte büyük ölçüde belli olduğunu belirtirken, liglerin başlama süreci için yorumlarda bulundu. Dilmen şunları söyledi: “Şu anda evimizdeyiz ve evde kalıp doğrusunu yapıyoruz. TFF’nin diğerlerinden farkı, federasyonda çalışan 20’ye yakın değerli insan var. Ortopedistler var, bilim insanları var. Gözüken şu ki kimse risk almak istemiyor. Özellikle böyle bir belirsizlik varken. Genel olarak bir çekince var. Şunu öğrendim. Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-4 gün önce Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan toplantıda verdiği görüşte bu şartlarda oynanmasının doğru olmadığını belirtmiş.

Bilim Kurulu’nun verdiği rapor üzerinden, TFF ve Kulüpler Birliği birlikte toplantı yapıp dönüş tarihini netleştirmeli diye düşünüyorum. Fenerbahçe de dahil kulüplerimizin transferden daha önemli problemleri var. 2019 Aralık ayında borçsuzluk kağıdı verilecekti UEFA’ya, 30 Nisan’a atılmıştı bu. 10 gün önce, tekrar uzatıldı dendi ama Avrupa Kulüpler Birliği itiraz etti, itiraz kabul edildi. Fenerbahçe, 30 Nisan’da bu konuyu kapattı. Muhtemelen diğer kulüplerimiz de kapatmıştır ama net bir bilgim yok. Fenerbahçe 30 Nisan’da, geçmişten alacakları ödeyip, riski ortadan kaldırıp, büyük yükten kurtuldu.

Tuzlaspor antrenmanlara başlamış ama masör ya da malzemecide pozitif çıkmış, onlar da karantinaya girmiş. Bunu da araştırmakta fayda var. Köln’de de 3 oyuncuda çıkmış. Ekonomiyi de ayakta tutmak lazım, futbol da bir ekonomi. Bir gerçek var ki, biz de bir daralmaya gideceğiz. Burada da minimum 5 yılda toparlanabileceğimiz gibi gözüküyor. Aşı ile ilgili en iyimser tablo için 2021’in ilk ayı deniyor. Belki de oynatarak hayatımızı bir düzene sokacağız.

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