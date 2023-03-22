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22 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Bulgar yüzücü kazandığı madalyayı depremzedeler için sattı - 'Televizyonda gördüklerine inanamadım'

22 Mart 2023, Çarşamba 03:31
Bulgar milli yüzücü Josif Miladinov, 2021 Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda kazandığı gümüş madalyayı açık artırmayla 4 bin levaya satarak gelirini depremzedelere bağışladı.

Bulgaristan'ın Filibe kentinde yaşayan 20 yaşındaki milli yüzücü Miladinov, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından afetzedelere yardım etmeye karar verdi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 2021 yılında düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre kelebek yarışında ikinci olan Miladinov, bu yarışta kazandığı gümüş madalyayı ülkesinde açık artırmayla satışa çıkardı.

800 levadan başlayan açık artırmada madalyayı 4 bin levaya (41 bin 680 lira) satan sporcu, elde ettiği geliri ülkesindeki bir yardım kuruluşu aracılığıyla depremzedelere bağışladı.

"Televizyonda gördüklerime inanamadım"

Geçen hafta sonu düzenlenen Uluslararası 4. Edirne Kupası'nda mücadele eden Miladinov, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Deprem haberini aldığında televizyonda gördüklerine inanamadığını belirten Miladinov, "İnsanlar için bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Daha sonra madalyamı satışa çıkardım. 2021'deki Avrupa Şampiyonası'nda 100 metre kelebek yarışında Milak Kristof'tan sonra 2. olmuştum. Orada kazandığım gümüş madalyayı Bulgaristan'da satışa çıkardım. Elde ettiğim 4 bin levayı depremzedelere gönderdim." diye konuştu.

Miladinov, Türk halkının neler yaşadığını hissettiğini ve bunun kendisini derinden etkilediğini belirterek, başsağlığı dileğine bulundu.

"Sporun birleştirici yönünü bizlere göstererek, duygulandırdı"

Bulgar sporcunun afetzedelere yaptığı yardım, Türk yetkililer tarafından takdirle karşılandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkan Vekili Güven Duvan, Miladinov'a örnek davranışı için teşekkür etti.

Miladinov'un Bulgaristan'ın son yıllarda yetiştirdiği en başarılı sporculardan olduğunu dile getiren Duvan, şunları kaydetti:

"Avrupa ve Dünya gençler şampiyonalarında madalyası bulunan kardeş ülke sporcusu Miladinov, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda kazandığı madalyasını ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında açık arttırmaya çıkararak depremzede vatandaşlarımıza bağışlamıştır. Sporun birleştirici yönünü bizlere en iyi şekilde göstererek duygulandıran değerli dostumuza spor camiamız ve ülkemiz adına minnetlerimi sunuyorum."

AA

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