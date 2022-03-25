A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olduğu maçın ardından milli takım kariyerini sonlandırdığını açıklayan Burak Yılmaz, kamptan ayrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, 36 yaşındaki oyuncunun, milli takımın Porto kentindeki kampında TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, milli futbolcular, yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve personelle vedalaştığı belirtildi. Burak Yılmaz'ın yaptığı açıklamada, A Milli Takım'ın çok kaliteli ve karakterli bir oyuncu grubuna sahip olduğunu belirterek, UEFA Uluslar Ligi ile 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için başarı dileğinde bulunduğu kaydedildi. AA

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