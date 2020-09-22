Trabzonspor'un İngiltere'nin Chelsea Kulübünden kadrosuna dahil ettiği Lewis Baker, "Bu benim için yeni bir meydan okuma. Bu meydan okumayı kabul ediyorum kesinlikle. Buraya gelme sebeplerimden birisi de bu." dedi.

Baker, hafta sonu sahasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın bu sabahki antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

İngiliz orta alan oyuncusu, takımda tecrübeli isimlerin olduğunu ve kendisine yardımcı olduklarını belirterek, "Dolayısıyla işimi kolaylaştırdılar. İngiltere'de, gelmeden önce de hazırdım maçlara çıkmaya. Ancak takdir edersiniz ki takım arkadaşlarınız sizi henüz tanımadan, onları tam olarak tanıyamadan, özelliklerini bilmeden bir maça çıkmak çok zor. İlk maçta bunun zorluğunu biraz yaşadım açıkçası. Ama bunu yavaş yavaş atlattığımı ve kısa sürede arkadaşlarımla birbirimizle çok iyi uyum sağladığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor'da forma şansı bulan Baker, "Futbolu özlediğimi söyleyebilirim. Uzun bir aradan sonra bu yarışmacı maçlara, mücadele gerektiren maçlara tekrar dahil olma fırsatı buldum. Sezonun geri kalanını da bu yüzden dört gözle bekliyorum açıkçası.'' şeklinde konuştu.

"Merkez orta saha pozisyonunun en iyi oynadığım, en tercih ettiğim pozisyon olduğunu söyleyebilirim." diyen Baker, "Gelmeden önce hocayla konuştum. Kulübün projeleri, geleceği hakkında konuştuk. Duyduğum şeylerden sonra çok etkilendim. Tabii ki duyduğum şeylerin buraya gelmemde katkısı oldu.'' ifadelerini kullandı.

Baker, kendisi açısından önemli bir sezon olacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oynama fırsatıyla elde edeceğim deneyimle de kendi kariyerime önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. Gelmeden hocayla kulübün projelerini konuştuk. Kulübün geleceği ve yapmak istedikleriyle ilgili konuştuk. Bu benim için yeni bir meydan okuma. Bu meydan okumayı kabul ediyorum kesinlikle. Buraya gelme sebeplerimden birisi de bu. Türkiye ligi takip ettiğim bir lig, burada hangi tip oyuncuların oynadığını biliyorum. Dolasıyla benim için de eğlenceli bir lig olacak bu sene."

Maçlardaki hakem hatalarına ilişkin bir soru üzerine de İngiliz futbolcu, şunları söyledi:

''Maçlarda her iki takım için de tek hakem var. Bazen kabullenmesi zor olsa da hakemlerin kararlarını kabul etmeniz gerekiyor. Çok fazla bir şey yapmanız çok da mümkün görünmüyor. Hakemsiz de maç olmadığı için, onları unutarak kendimiz gibi oynayarak maçları kazanmaya çalışacağız. Hakem faktörünü biraz daha dışarıda bırakmaya çalışacağız maalesef.''