Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı İstanbul'da 4-3'le geçti

Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilen Galatasaray, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini DeAndre Yedlin, Emre Akbaba ile Çaykur Rizesporlu Yassine Meriah kendi kalesine atarken, Karadeniz ekibinin gollerini ise Braian Samudio, Fernando Boldrin, Milan Skoda ve Fernando Andrade kaydetti.

Galatasaray bu sonuçla ligde 31. haftayı 61 puanla geçerken, Çaykur Rizespor ise puanını 34'e yükseltti.

Sahasında 11 maç sonra yenildi

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında 11 maç aradan sonra mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, Çaykur Rizespor karşılaşmasından önce Türk Telekom Stadı'nda oynadığı 11 maçın 8'ini kazanıp, 3'ünde berabere kalmıştı.

Galatasaray, sahasında bu sezon ikinci kez maç kaybetti.

İlk golü yediği 7 maçta da galibiyet göremedi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ilk golü yediği 7 karşılaşmada da galibiyete ulaşamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk golü yediği maçlarda Kasımpaşa'ya 1-0, Fatih Karagümrük'e 2-1, İttifak Holding Konyaspor'a 4-3, Beşiktaş'a 2-0, MKE Ankaragücü'ne 2-1 ve Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilirken, Demir Grup Sivasspor ile de 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray stoperlerinden büyük hatalar

Çaykur Rizespor, maçın ilk yarısındaki iki golünü de Galatasaray stoperleri Christian Luyindama ve Marcao'nun yaptığı hatalar sonucunda buldu.

Konuk takımın ilk golünde, savunmada Luyindama'nın kontrol edemediği topu kapan Samudio ceza sahasında kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturdu.

Karadeniz ekibinin ikinci golünde ise yine savunmada Marcao'nun sektirdiği topu kontrol eden Boldrin, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Bu arada Luyindama ve Marcao, maçta gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. İki futbolcu da ligde gelecek hafta deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Yedlin kırmızı kart gördü

Galatasaraylı futbolcu DeAndre Yedlin, karşılaşmada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

ABD'li futbolcu, maçtaki ilk sarı kartını 52. dakikada ceza sahasında topa elle müdahale ettiği ve penaltıya neden olduğu pozisyonda, ikinci kartını ise Michalak'a yaptığı faul sonrası 79. dakikada gördü.

Maçın hakemi Volkan Bayarslan, itirazları nedeniyle Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e de sarı kart gösterdi.

Arda Turan, ligde 200. maçına çıktı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Gedson Fernandes'in yerine oyuna dahil olan Arda Turan, Süper Lig'de 200. maçına çıktı.

Tecrübeli futbolcu, lig kariyerinde Galatasaray'ın yanı sıra Manisaspor ve Medipol Başakşehir formalarını giydi.

Süper Lig'de bir kez şampiyonluk sevinci yaşayan Arda Turan, toplamda 35 gol attı.

Skoda'dan Muslera'ya çiçek

Çaykur Rizesporlu futbolcu Milan Skoda, müsabaka öncesinde Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'ya çiçek verdi.

Süper Lig'de geçen sezon Rize'de oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında Skoda'nın içinde yer aldığı pozisyonda ayağı kırılan Muslera, yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Bülent Uygun ile 2'de 2 yaptı

Çaykur Rizespor, ligin 30. haftasında göreve başlayan teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde çıktığı iki maçı da kazandı.

Ligde geçen hafta evinde Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, bu hafta da Galatasaray deplasmanından üç puan çıkardı.

Bu haftaya kadar ligin deplasmandaki en az puan toplayan takımı konumundaki Çaykur Rizespor, dış sahada ikinci galibiyetini aldı.

Gökhan Akkan sakatlandı

Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, belinden yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

Tecrübeli kalecinin yerine karşılaşmanın 72. dakikasında Tarık Çetin oyuna dahil oldu.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Kartal: Rizespor olarak iyi oynadık, başardık ve kazandık

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, çok güzel bir futbolla Galatasaray'ı 4-3 mağlup ettiklerini söyledi.

Süper Lig'in 31. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kartal, "Güzel bir maçtı, heyecanlıydı. Neticede Rizespor olarak biz kazandık. Galatasaray büyük bir kulüp, güzide bir kulüp, taraftarı çok olan bir kulüp. Tabii onların da başarılı olmasını isteriz ama 3 puana çok ihtiyacımız vardı. Rizespor olarak iyi oynadık, başardık ve kazandık. Hem çocukları hem hocamızı kutluyorum. Hocamızla da yeni başlamamıza rağmen çok iyi bir uyum içerisindeyiz. İnşallah böyle devam ederiz. Ligi çok daha iyi bir yerde bitiririz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Hasan Kartal, mücadelenin son anlarında saha kenarında iki yedek kulübesi arasında yaşanan gerginlikle ilgili ise "Maç içerisinde heyecanlı olaylar olabilir. O anda iki hoca birbirini kırmış da olabilir, bunlar normal şeyler. Ufak tefek şeyleri normal karşılayacağız. Güzel ve heyecanlı bir maçtı. Sonuç da bizim lehimize oldu. İnşallah bundan sonra daha da iyi devam ederiz." şeklinde konuştu.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı, teknik direktör Bülent Uygun ile çok iyi bir hava yakaladıklarını da belirterek, "Bülent hoca gerçekten çok iyi elektrik aldığımız, gayet rahat konuştuğumuz bir hoca. Yerli hocalara bana göre daha çok önem vermek gerekir, çünkü her şeyi daha rahat konuşabiliyoruz, espri yapabiliyoruz, her şeyiyle bütünleşebiliyoruz. Bülent hoca hem takımı birleştirdi hem yönetimle de çok iyi anlaşma halinde. Sanıyorum Bülent hoca ile daha iyi yerlere geliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Maçın özeti

2. dakikada Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Saracchi'nin soldan kullandığı taç atışında savunmada Luyindama'nın kontrol edemediği topu kapan Samudio, ceza sahasında kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı aşırtma bir vuruşla ağlara yolladı.

14. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Emre Kılınç'ın sağ taraftan kullandığı serbest atışta ceza sahasında Talbi'nin kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı top penaltı noktası üzerindeki Yedlin'in önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 1-1

31. dakikada Galatasaray, skoru 2-1 yaptı. Emre Kılınç'ın pasıyla topla buluşan Emre Akbaba, ceza sahası dışından attığı sert şutta meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

37. dakikada Falcao'nun ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta, kaleci Gökhan Akkan son anda topu kornere çeldi.

41. dakikada Çaykur Rizespor skora denge getirdi. Emre Kılınç'ın geri pasında savunmada Marcao'nun sektirdiği topu kontrol eden Boldrin, ceza sahasına girerek kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, 2-2 tamamlandı.

İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.

52. dakikada Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Galatasaray ceza sahasındaki Samudio'nun kafa vuruşunda, Yedlin'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Volkan Bayarslan, penaltı noktasını gösterdi. 54'üncü dakikada penaltıyı kullanan Skoda, meşin yuvarlağı kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluşturdu: 2-3

60. dakikada Onyekuru'nun pasıyla Çaykur Rizespor ceza sahası önünde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda, meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

74. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Feghouli'nin Çaykur Rizespor savunmasının arkasına gönderdiği topu Onyekuru kontrol etmek istedi, bu sırada tehlikeyi önlemek isteyen Meriah'ın ters vuruşunda, meşin yuvarlak Çaykur Rizespor ağlarına gitti: 3-3

90+3. dakikada Çaykur Rizespor bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Boldrin, Michalak'a pasını verdi. Michalak da uygun durumdaki Fernando'ya pasını gönderdi. Kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Fernando'nun sol çaprazdan ayak içiyle yaptığı vuruşta, top köşeden ağlarla buluştu: 3-4

90+5. dakikada konuk ekibin hızlı gelişen atağında Fernando, Galatasaray ceza yayı önüne hareketlenen Sabo'ya pasını gönderdi. Sabo'nun topun gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'dan döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

90+11. dakikada Feghouli'nin pasıyla Çaykur Rizespor ceza sahası önünde topla buluşan Ryan Babel, dönerek meşin yuvarlağa çok sert vurdu. Kaleci Tarık Çetin sağına yatarak meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Karşılaşma, konuk ekibin 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.