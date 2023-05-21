Çaykur Rizespor, Süper Lig sevinci yaşarken İzmir temsilcisi Altınordu ise küme düştü

1. Lig'de normal sezonun son haftasında Altınordu ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükseldi, İzmir temsilcisi ise küme düştü.

1. Lig'de normal sezonun son haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Altınordu ile 0-0 berabere kaldı. Yeşil-mavililer, bu sonuçla puanını 68'e yükselterek Yılport Samsunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci ekip oldu. 35 puanla 16. sırada kalan Altınordu ise bir alt lige düştü. Bakanı Kasapoğlu, Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'u kutladı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı mesajında 'Samsunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci kulüp olan Çaykur Rizespor'u kutluyorum.' dedi. Kasapoğlu ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve yeşil mavili camiayı tebrik ediyorum. Süper Lig'de başarılar diliyorum." AA

Okunma Sayısı: 266

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.