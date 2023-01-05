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5 OCAK 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Cengizhan Şimşek hakkında Türkiye Güreş Federasyonundan açıklama

05 Ocak 2023, Perşembe 16:17
Türkiye Güreş Federasyonu, 2022 Yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in 9 Mart 2022 tarihinden bu yana elde ettiği tüm derecelerinin ve ödüllerinin iptal edilmesiyle ilgili, bir önceki başkan Musa Aydın döneminde ceza verilmediği, konunun artık yeni kurulan Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonuna devredildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Cengizhan Şimşek ile ilgili Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) talebi üzerine 24 Ağustos 2021'de disiplin sürecinin bir önceki federasyon başkanı Musa Aydın döneminde başlatıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sporcuya Türkiye Dopingle Mücadele Kurulunun sporcuya bir yıl hak mahrumiyeti cezası verilmesine yönelik kararına rağmen 19 Ekim 2021 tarihinde Musa Aydın döneminin Disiplin Kurulu kararı ile sporcuya ulaşılamadığı gerekçesi öne sürülerek ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir. Bu karara karşı Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu nezdinde başvuru yapılmıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulunun konu hakkında vermiş olduğu bir yıl hak mahrumiyetine dair 09 Mart 2022 tarihli karar 11 Mart 2022 tarihinde federasyonumuz kayıtlarına girmiştir. Şubat ayında Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreterlik görevine atanan Yusuf Gümüş tarafından karar, gereği yapılmak üzere Musa Aydın döneminde Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu ile federasyonun sorumlu memurlarına havale edilmiştir."

Bahsi geçen personelin görevden kendi ayrılma sürecinde yaşananlar anlatılarak, "Bu süreçte, Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu’na 10 gün içinde cevap verilmediği gibi sporcunun Tahkim Kurulu’na karar düzeltme için yapmış olduğu başvuruya dair kararın 13.12.2022 tarihinde kayıtlarımıza girmesi üzerine tespit olunmuş ve gereğinin yerine getirilmesi için derhal Geleneksel Güreşler Federasyonuna kararın bir örneği iletilmiştir. Bu noktada Geleneksel Güreşler Federasyonu’nun 22 Nisan 2022 tarihinde resmen kurulduğunu, 29 Eylül 2022 tarihinde ilk genel kurullarını yaparak göreve başlamış olduğunu ve bu itibar ile geleneksel güreşler ile ilgili yetkinin bu tarihler itibari ile federasyonumuz sorumluluğundan çıkarak, zikredilen yeni federasyona devir olunduğunu kamuoyuna tekrar hatırlatmak isteriz." denildi.

Federasyonun, dün konuyla ilgili tahkikat başlattığı ve dopingle mücadeleden göreve gelinen 6 Kasım 2021 tarihinden bu yana büyük bir mücadele verildiği aktarılan açıklama, şöyle sona erdi:

"Başkanımız Şeref Eroğlu sürecin ve sorumluların takibi hususunda bizatihi gayret ve özen göstermektedir. Basın ve sosyal medya organlarında çıkan asılsız iddia ve beyanatlara kamuoyunca itibar edilmemesi önemle rica olunur. Bu itibar ile sürecin aydınlatılması ve gereğinin yapılması için azami düzeyde gayret gösterilmekte olduğunu, bu konuda gerek TDMK gerek ise kurulan Geleneksel Yağlı Güreşler Federasyonu ile irtibat halinde sürecin yürütülmekte olduğunu saygılarımızla kamuoyuna bildirmek isteriz."

AA

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