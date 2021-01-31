Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Cenk Tosun, İstanbul'a geldi.

İngiltere'den özel bir uçakla Yeşilköy Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Cenk Tosun'a ailesi de eşlik etti. Havalimanı çıkışında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan 29 yaşındaki futbolcu, heyecanlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a geldiğimde duyduğum heyecanın aynısını yaşıyorum. Dört gözle takım arkadaşlarımla buluşup bu şanlı formayı yine terletmek için sabırsızlanıyorum. Yuvama, evime döndüm sonuçta. Ben çok heyecanlıyım ve taraftarlar da heyecanlı olsun. Kuşkuları olmasın, her zaman sahada yüzde yüzümü vereceğimin sözünü veriyorum." AA

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