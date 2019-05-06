Cimbom şampiyonluğa dev adım attı

Süper Lig'in 31. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş'ı 2-0 yenen Galatasaray, puanını 63'e çıkararak averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun tamamlanmasına 3 hafta kala şampiyonluk yarışındaki heyecan devam ediyor. Süper Lig'in 31. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından Galatasaray yarışta önemli bir avantaj elde ederken, Medipol Başakşehir liderliği kaybetti, Beşiktaş ise zirvenin 4 puan uzağında kaldı. Şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ile Beşiktaş'ın Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldiği derbide gülen taraf sarı-kırmızılılar oldu. Müsabakadan 2-0 galip ayrılan Galatasaray, puanını 63'e çıkardı ve averajla liderlik koltuğuna oturdu. Süper Lig'deki son 17 maçında mağlubiyet görmeyen sarı-kırmızılı takım, 21 hafta aradan sonra zirveye yerleşti. Galatasaray'ın kalan 3 maçı şöyle: 32. hafta: Çaykur Rizespor-Galatasaray 33. hafta: Galatasaray-Medipol Başakşehir 34. hafta: Demir Grup Sivasspor-Galatasaray Medipol Başakşehir'de düşüş sürüyor Medipol Başakşehir, Süper Lig'de son haftalarda üst üste yaşadığı puan kayıpları sonrasında liderliği kaybetti. Ligde 25. hafta sonunda Galatasaray'ın 8, Beşiktaş'ın ise 13 puan önünde yer alan turuncu-lacivertli takım, son dönemdeki performansıyla bu üstünlüğünü koruyamadı. Bu hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kalarak puan kayıplarına engel olamayan Medipol Başakşehir, son 4 maçında 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligde 21 hafta aradan sonra liderlik koltuğundan inen turuncu-lacivertli takım, topladığı 63 puanla 31. haftayı Galatasaray'ın averajla gerisinde kapattı. Medipol Başakşehir'in son 3 maçı şöyle: 32. hafta: Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü 33. hafta: Galatasaray-Medipol Başakşehir 34. hafta: Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş 4 puan geriye düştü Beşiktaş, Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray'a 2-0 yenilerek şampiyonluk yarışında 4 puan geriye düştü. Ligde son dönemdeki etkili performansıyla şampiyonluk için umutlanan siyah-beyazlı takım, Galatasaray derbisinde istediği sonucu elde edemeyerek yarışta yara aldı. Süper Lig'de 13 maçlık yenilmezlik serisi sona eden Beşiktaş, 31. haftayı 59 puanla bitirdi. Siyah-beyazlı takımın kalan 3 maçı şöyle: 32. hafta: Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor 33. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş 34. hafta: Beşiktaş-Kasımpaşa AA

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