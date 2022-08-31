Cornelius'un Trabzonspor kariyeri sona erdi

Trabzonspor'dan Danimarka'nın Kopenhag takımına transfer olan Andreas Cornelius, bordo-mavili takımda iz bırakarak ayrılan yabancı oyunculardan biri oldu.

Karadeniz ekibiyle 10 Ağustos 2021 tarihinde sözleşme imzalayan Danimarkalı oyuncu, bordo-mavili takımda yaklaşık 1 yıllık sürede 1 şampiyonluk, 1 süper kupa sevinci yaşadı. Cornelius, geçen sezon bordo-mavili takımda 37 maçta 15 golle en golcü oyuncu olarak şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu. 49 maçta 20 gol Cornelius, Trabzonspor'da 49 resmi maça çıkarken 20 kez rakip fileleri havalandırdı. Bordo-mavili futbolcu, ligde 41 maçta 16 gol, Süper Kupa'da 1 maçta 2 gol, Türkiye Kupası'nda 3 maçta 1 gol, UEFA Konferans Ligi'nde 2 maçta 1 gol atarken UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2 maçta gol kaydedemedi. Sezonun ilk gol atan oyuncusu ve Süper Kupa'da 2 gol Cornelius, bu sezona da hızlı bir başlangıç yapmıştı. Danimarkalı oyuncu, Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenen bordo-mavili takımın 2 golünü kaydederek Süper Kupa'nın kazanılmasına önemli katkı sağlamıştı. Cornelius, sezonun açılış maçında 2-0'lık İstanbulspor galibiyetinde 16. dakikada takımını 1-0 öne geçirerek sezonun ilk golünü kaydetmişti. En golcü iki oyuncu artık yok Trabzonspor'un şampiyonluğa ulaştığı geçen sezon, en fazla gol atan iki oyuncu, artık bordo-mavili takımda olmayacak. 13 gol atan Anthony Nwakaeme ile sözleşme uzatılmazken Cornelius da Danimarka ekibine gitmesiyle hücuma katkı sağlayan iki oyuncudan bordo-mavililer, bu sezon yoksun olacak. Unutamadığı gol Beşiktaş maçı Cornelius, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulunmuş ve unutamadığı golün Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yendiği karşılaşmadaki galibiyet golü olduğunu anlatmıştı. Danimarkalı oyuncu, "Maç toplantılarımızda hedeflerimizden, şampiyonluktan bahsediyorduk. Sonuçlara bakacak olursak Beşiktaş deplasmanında son dakikalarda gelen galibiyet golü, sezonun şeklini, gidişatını tanımladı diyebilirim. En unutamadığım gol de bu maçta attığım galibiyet golüydü." ifadesini kullanmıştı. AA

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