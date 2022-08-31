"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Cornelius'un Trabzonspor kariyeri sona erdi

31 Ağustos 2022, Çarşamba 12:36
Trabzonspor'dan Danimarka'nın Kopenhag takımına transfer olan Andreas Cornelius, bordo-mavili takımda iz bırakarak ayrılan yabancı oyunculardan biri oldu.

Karadeniz ekibiyle 10 Ağustos 2021 tarihinde sözleşme imzalayan Danimarkalı oyuncu, bordo-mavili takımda yaklaşık 1 yıllık sürede 1 şampiyonluk, 1 süper kupa sevinci yaşadı.

Cornelius, geçen sezon bordo-mavili takımda 37 maçta 15 golle en golcü oyuncu olarak şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu.

49 maçta 20 gol

Cornelius, Trabzonspor'da 49 resmi maça çıkarken 20 kez rakip fileleri havalandırdı.

Bordo-mavili futbolcu, ligde 41 maçta 16 gol, Süper Kupa'da 1 maçta 2 gol, Türkiye Kupası'nda 3 maçta 1 gol, UEFA Konferans Ligi'nde 2 maçta 1 gol atarken UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2 maçta gol kaydedemedi.

Sezonun ilk gol atan oyuncusu ve Süper Kupa'da 2 gol

Cornelius, bu sezona da hızlı bir başlangıç yapmıştı.

Danimarkalı oyuncu, Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenen bordo-mavili takımın 2 golünü kaydederek Süper Kupa'nın kazanılmasına önemli katkı sağlamıştı.

Cornelius, sezonun açılış maçında 2-0'lık İstanbulspor galibiyetinde 16. dakikada takımını 1-0 öne geçirerek sezonun ilk golünü kaydetmişti.

En golcü iki oyuncu artık yok

Trabzonspor'un şampiyonluğa ulaştığı geçen sezon, en fazla gol atan iki oyuncu, artık bordo-mavili takımda olmayacak.

13 gol atan Anthony Nwakaeme ile sözleşme uzatılmazken Cornelius da Danimarka ekibine gitmesiyle hücuma katkı sağlayan iki oyuncudan bordo-mavililer, bu sezon yoksun olacak.

Unutamadığı gol Beşiktaş maçı

Cornelius, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulunmuş ve unutamadığı golün Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yendiği karşılaşmadaki galibiyet golü olduğunu anlatmıştı.

Danimarkalı oyuncu, "Maç toplantılarımızda hedeflerimizden, şampiyonluktan bahsediyorduk. Sonuçlara bakacak olursak Beşiktaş deplasmanında son dakikalarda gelen galibiyet golü, sezonun şeklini, gidişatını tanımladı diyebilirim. En unutamadığım gol de bu maçta attığım galibiyet golüydü." ifadesini kullanmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 215
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM'den Libya'ya seçim çağrısı

    Pakistan'da selden sonra şimdi de salgın tehlikesi!

    AB'de gündem Ruslara vize yasağı tartışması

    Dualar bereketli bir av sezonu için

    Kuşadası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem

    9. kez siyaseti bırakma kararı aldı

    UAEA heyeti Zaporijya Nükleer Santrali'ni inceleyecek

    Avrupa Şampiyonası başlıyor

    Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı 3 günlüğüne durdu

    Yunanistan'ın provokasyon görüntüleri NATO'ya gönderilecek

    MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

    Pakistan için dua ve yardım zamanı

    Azerbaycan-Ermenistan sınırı belirleniyor

    ABD Deniz Kuvvetleri: İran'ın insansız bir gemiyi ele geçirme girişimini engelledik

    Pakistan'da ölü sayısı 1162’ye yükseldi

    Antalya - Gazipaşa açıklarında deprem

    İstanbul Valiliğinden sağanak uyarısı

    EYT’liler haklarının iadesini istiyor

    Hâkim ve savcılar AKP’den adaylık peşinde

    Getirsinler, birlikte çalışalım

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KOVANCI

    Oku düşün ve anla
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zaferden 100 yıl sonra
    Genel

    Antalya - Gazipaşa açıklarında deprem
    Genel

    Pakistan'da ölü sayısı 1162’ye yükseldi
    Cevher İLHAN

    Yolsuzluk ve rüşvet ağı
    Osman ZENGİN

    Niye dua edilsin; bunları söylediği için mi?
    Ahmet BATTAL

    Şimdiki küçüklük ve DP
    Genel

    “Ölümcül hastalığı olan var mı?”
    Süleyman KÖSMENE

    Cennete hazır mısınız?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.