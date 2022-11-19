Cüneyt Çakır kariyerini noktaladı

Türkiye ile Çekya arasında oynanan hazırlık maçının ilk 5 dakikasını yöneterek kariyerini noktalayan Cüneyt Çakır, hakemlik hayatı boyunca 589 karşılaşmada düdük çaldı.

Kalyon Stadı'nda Türkiye ile Çekya arasında oynanan hazırlık maçının ilk 5 dakikasını yöneten Cüneyt Çakır'ı, sahada bulunan A Milli Takım ve Çek futbolcular sarılarak tebrik etti.

Stattaki taraftarlar tarafından ayakta alkışlanan ve "Türkiye seninle gurur duyuyor" tezahüratı yapılan Çakır'a Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından teşekkür plaketi verildi.

Aktif hakemliği bırakan Çakır, TFF'de eğitimci olarak görev yapacak.

Kariyerine 589 müsabaka sığdırdı

Süper Lig'de en fazla maç yöneten hakem unvanına sahip Çakır, 385'i lig, 204'ü uluslararası olmak üzere kariyerine 589 müsabaka sığdırdı.

Hakemlik hayatında 29 derbi mücadelesi yöneten Cüneyt Çakır, Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de en kariyerli hakemler arasında yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 54 kez grup aşamalarında görev yapan Çakır, bu organizasyonda 1 kez final, 6 kez de yarı final karşılaşmasını yöneterek İsviçreli hakem Urs Meier'den sonraki en kariyerli Şampiyonlar Ligi hakemi olarak kayıtlara geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en fazla maç yöneten üçüncü hakemi olan Cüneyt Çakır, milli maçlarda da 59 kez görev aldı. ​​​​​​​