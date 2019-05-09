David Beckham'ın ehliyetine el konuldu

Dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham otomobil kullanırken cep telefonuyla konuştuğu gerekçesiyle 6 ay trafikten men cezası aldı.

Kararı Londra'nın güney doğusundaki Bromley Magistrates Mahkemesi verirken, 44 yaşındaki Beckham geçen sene kasım ayında Londra merkezinde seyir halindeyken cep telefonuyla konuştuğunu kabul etti. Manchester United, Real Madrid, AC Milan gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde oynayan futbolcu Paris Saint Germain'deki kısa macerasının ardından 2013 yılında emekli olduğunu açıklamıştı. 115 defa milli formayı terleten David Beckham özellikle serbest vuruş tekniğiyle İngiliz futbolunda önemli bir figür olarak tanımlanıyor. Euronews Türkçe

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