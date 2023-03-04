Depremlerde birçok kişinin kurtarılmasına vesile olan dağcı Tekin, Artvin'deki çığda vefat etti

Artvin'de çığ düşmesi sonucu vefat eden dağcı Mustafa Tekin'in, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden sonra arama kurtarma çalışmalarına katıldığı ve birçok kişiyi enkazdan kurtardığı öğrenildi.

Yusufeli ilçesinin Yaylalar köyü Olgunlar Mahallesi yaylasında kayak yaparken çığ düşmesi sonucu vefat eden Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Antrenörü, Dağ Rehberi ve Erzurum'daki Alpin Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin (43), "asrın felaketi" olarak nitelendirilen afetten sonra dağcılarla seferber oldu. Malatya'da ekiplerle arama kurtarma çalışmasına katılan Tekin, çok sayıda kişinin enkazdan kurtarılmasında görev aldı. Deprem bölgesindeki kurtarma çalışmalarının ardından döndüğü memleketi Erzurum'da bu kez depremzedelere yardım malzemesi ulaştırılması için seferber olan Tekin, afetzedelere çadır ve gıda malzemesi götürdü. Vefatı spor camiasını derinden üzdü Depremzedelere çay ve yemek dağıtan Tekin'in deprem bölgesinde yaptığı fedakarlık, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarına da yansıdı. Erzurum'da 26 Şubat'ta depremlerde vefat edenleri anmak için buz tırmanışı etkinliği de düzenleyen Tekin'in vefatı, spor camiasında ve kentte derin üzüntüye sebep oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Artvin'de dağ kayağı faaliyeti esnasında çığ altında kalması sonucu dağcılık sporcusu Mustafa Tekin'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Deprem bölgesine ilk koşan kardeşim birçok vatandaşımıza yardım eli uzatmıştı. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve spor camiasına baş sağlığı dilerim." ifadelerine yer verdi. Artvin'in Yusufeli ilçesinde çığ düşmesi sonucu 2 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı. AA

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