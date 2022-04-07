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7 NİSAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Derbi Atilla Karaoğlan'ın

07 Nisan 2022, Perşembe 12:00
Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak Fenerbahçe ile Galatasaray derbisinde düdük çalacak Atilla Karaoğlan'ın yardımcıları Kerem Ersoy ve Aleks Taşcıoğlu olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Onur Özütoprak yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

8 Nisan Cuma:

20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor: Erkan Özdamar

9 Nisan Cumartesi:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Göztepe-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan

20.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan

10 Nisan Pazar:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor: Yasin Kol

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

16.00 Adana Demirspor-Altay: Arda Kardeşler

20.30 Fenerbahçe-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

11 Nisan Pazartesi:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: Kadir Sağlam

AA

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