Derbi Atilla Karaoğlan'ın

Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak Fenerbahçe ile Galatasaray derbisinde düdük çalacak Atilla Karaoğlan'ın yardımcıları Kerem Ersoy ve Aleks Taşcıoğlu olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Onur Özütoprak yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar: 8 Nisan Cuma: 20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor: Erkan Özdamar 9 Nisan Cumartesi: 13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: Mustafa Kürşad Filiz 16.00 Göztepe-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu 16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan 20.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan 10 Nisan Pazar: 13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor: Yasin Kol 16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler 16.00 Adana Demirspor-Altay: Arda Kardeşler 20.30 Fenerbahçe-Galatasaray: Atilla Karaoğlan 11 Nisan Pazartesi: 20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: Kadir Sağlam AA

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