Derbi seyircili oynansın

Galatasaray 2. Başkanı Albayrak, "Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadı'nda derbi maçımız var. O maça kadar seyircisiz oynanacağını federasyonumuz açıklamıştı. Ama ben bu güzel derbinin taraftarlı olacağını ümit ediyorum" DEDİ.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 3. haftasında sahalarında oynayacakları Fenerbahçe derbisinin seyircili oynanmasını beklediklerini söyledi. Albayrak, "Kura çekiminde 3 top vardı. Ortadakini aldım. 7 numara da benim uğurlu numaramdır. Onu çekmek bana nasip oldu. İlk 5 hafta İstanbul'da oynuyoruz İstanbul dışına çıkmıyoruz. Üçüncü haftada Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadı'nda derbi maçımız var. O maça kadar seyircisiz oynanacağını federasyonumuz açıklamıştı. Ama ben bu güzel derbinin taraftarlı, karşılıklı seyircili oynanmasının yeni futbol sezonuna çok renk katacağını, çok güzel olacağını, seyir zevkinin daha çok olacağını ümit ediyorum. Bu çağrıma da federasyonun kayıtsız kalacağını zannetmiyorum. İnşallah federasyonumuz uygun görürse 3. haftadan itibaren taraftarlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. Kritik haftalar Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış 5 takımın 2020-2021 sezonunda birbiriyle oynayacağı kritik maçların haftaları belli oldu. Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki idari merkezinde gerçekleştiril şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un birbiri arasında yapacağı maçların haftaları da ortaya çıktı. Ligin ilk haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. İkinci haftada ise son şampiyon Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı ağırlayacak. Süper Lig'in üçüncü haftasında ise Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak. Beşinci haftada Trabzonspor-Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.Ligde 6. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasına sahne olacak. Dokuzuncu haftada ise Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Onuncu haftada Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe-Medipol Başakşehir müsabakası 14, Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması ise 15. haftada oynanacak. Ligde 19. hafta ise Beşiktaş-Galatasaray derbisine sahne olacak.

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