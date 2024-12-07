Derbide 3 puan Beşiktaş'ın

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbi maçında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbi maçında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

6. dakikada Saint-Maximin'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Dzeko'nun altıpasın sol çaprazından şutunda top dışarı gitti.

10. dakikada savunmanın arkasına atılan topa kalesini terk ederek çıkan Mert Günok'un ayağı çime takılınca meşin yuvarlağı önünde bulan Dzeko, vuruşunu yaptı. Kaleye doğru giden topun filelerle buluşmasını Emirhan Topçu çizgi üzerinde engelledi.

28. dakikada solda topla buluşan Saint-Maximin, meşin yuvarlağı ceza yayına kadar taşıyarak şutunu çekti. Top üstten auta çıktı.

29. dakikada Al Musrati'nin ara pasında topu taşıyarak ceza alanına giren Rafa Silva, kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldı. Rafa Silva'nın şutunda, Livakovic gole izin vermedi. Sol çapraza doğru açılan topa bu kez Immobile vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

35. dakikada Tadic'in ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarparak auta çıktı.

45+2. dakikada Fenerbahçe bir kez daha gole yaklaştı. Kostic'in soldan kullandığı serbest atışta ceza alanında Djiku'nun kafayla vurduğu top az farkla dışarı gitti.

49. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Saint-Maximin, orta sahanın biraz ilerisinde taç çizgisine yakın noktadan ceza sahasına uzun pasını gönderdi. Havadan gelen topu şık bir şekilde önüne alan Dzeko'nun kaleci Mert Günok ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

73. dakikada Beşiktaş öne geçti. Oxlade-Chamberlain'in ceza sahası dışı sol çaprazından kale sahasına yerden gönderdiği top, önce Mert Müldür'ün ayağının altına çarptı. Immobile, altıpasın önünde meşin yuvarlağa topuğuyla dokunmak istedi. İtalyan oyuncunun müdahale edemediği top, uzak direğin yanından filelerle buluştu: 1-0.

89. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ çaprazdan ortasında Cenk Tosun, ceza sahası içinde topu Tadic'in önüne indirdi. Bu oyuncunun yerden şutunda kaleci Mert, topu iki hamlede kontrol etti.

90+6. dakikada Oğuz Aydın'ın soldan ortasında En-Nesyri'nin ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda top direkten döndü. Aynı dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında topu uzun süre sürdükten sonra ceza sahasına giren Muçi'nin çıkardığı şutta kaleci Livakovic gole izin vermedi.

90+6. dakikada Gedson Fernandes, hakemin faul kararının ardından topu sert bir şekilde dışarı vurduğu gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Beşiktaş, derbiyi 1-0 kazandı.

Beşiktaş ligdeki kötü gidişe son verdi

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un görevine son verilmesi, başkan Hasan Arat'ın istifası ve olağanüstü seçimli genel kurul gündeminin olduğu bir atmosferde derbiye çıkan siyah-beyazlı ekip, Alex Oxlade-Chamberlain'in attığı golle rakibini mağlup ederek 5 hafta sonra 3 puana kavuştu.

Ligdeki 5 haftalık süreçte 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak şampiyonluk yolunda ciddi kayıplar yaşayan siyah-beyazlı ekip, derbinin ardından puanını 25'e yükseltti.

Chamberlain siftah yaptı

Beşiktaş'ta uzun süre kadroda düşünülmeyen ve sezon başından beri forma giymekte güçlük çeken Alex Oxlade-Chamberlain, derbide gol perdesini açarak bu sezon ilk gol sevincini yaşadı.

Hatayspor maçıyla geçen hafta oynanan karşılaşmada ilk kez forma giyen Chamberlain, Salih Uçan'ın yerine oyuna girdikten 3 dakika sonra fileleri havalandırdı.

Chamberlain, siyah-beyazlı formayla son golünü yine Fenerbahçe'ye atmıştı. İngiliz oyuncu, geçen sezon Tüpraş Stadı'nda sarı-lacivertlilerin 3-1 kazandığı derbide takımının tek golünü penaltıdan kaydetmişti.

5 derbi sonra ilk galibiyet

Ligde oynadığı son 5 derbi maçta galibiyete hasret kalan Beşiktaş, kötü derbi performansına da Fenerbahçe maçıyla son verdi.Geçen sezon hiçbir derbiyi kazanamayan siyah-beyazlı takım, 5 maçlık süreçte Galatasaray'a 3 kez yenilirken Fenerbahçe karşısında da sahadan 2 kez mağlup ayrılmıştı.

Gedson Fernandes kırmızı gördü

Beşiktaş orta sahasının çalışkan isimlerinden Gedson Fernandes, 90+6. dakikada kırmızı kart gördü.

İlk sarı kartını 32. dakikada gören Portekizli oyuncu, son dakikada hakemin verdiği kararı beğenmeyerek topu oyun alanının dışına vurunca ikinci sarı karttan oyundan ihraç edildi.

Sahasında Fenerbahçe'yi 4 maç sonra yendi

Sarı-lacivertlileri Dolmabahçe'de daha önce ağırladığı son 4 maçta mağlup edemeyen Beşiktaş, 2020-2021 sezonundan bu yana ilk galibiyetini aldı.

Dolmabahçe'de bu maçtan önce oynadığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı ekip, sahasında Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini ise 2019-2020 sezonunda 2-0'lık skorla almıştı.

Tayyip Talha Sanuç sakatlandı

Siyah-beyazlı takımın genç stoperi Tayyip Talha Sanuç, karşılaşmanın 68. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Saha içinde kendini yere bırakan siyah-beyazlı oyuncu, saha içinde yapılan müdahale sonrasında yerini Bahtiyar Zaynutdinov'a bıraktı.

Tayyip Talha Sanuç, 2022-2023 sezonunda Beşiktaş'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ettiği maçta sakatlanmış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Muçi 3 maç sonra oyunda

Siyah-beyazlılarda sakatlığı sona eren Ernest Muçi, 3 maç sonra görev aldı.

Milli maçta sol uyluk iç adalesinden sakatlanan Arnavut futbolcu, ligde Göztepe ile Hatayspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Maccabi Tel Aviv müsabakalarında forma giyememişti.

Muçi, 90+2. dakikada Rafa Silva'nın yerine oyuna girdi.

Fenerbahçe'nin galibiyet serisi sona erdi

Sarı-lacivertliler, bu sonuçla 5 maç aranın ardından puan kaybederken, ligdeki 2. mağlubiyetini yaşadı.

Fenerbahçe, bu sezon ligde 2 kez sahadan mağlubiyetle ayrılırken, bu mücadelelerin derbiler olması dikkati çekti.

Süper Lig'de Beşiktaş maçı öncesi tek yenilgisini evinde Galatasaray'a karşı yaşayan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a da deplasmanda mağlup oldu.

Bu sezon resmi maçlarda ilk kez suskun kaldı

Fenerbahçe, bu sezon ilk kez bir resmi karşılaşmada gol bulamadı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde hücumda etkili bir performans ortaya koyan sarı-lacivertliler, ligde 13, Avrupa'da da 9 olmak üzere 22 maçın tamamında gol atmayı başarmıştı.

Ligde deplasmanda 26 maç sonra kaybetti

Fenerbahçe, Süper Lig'de 26 maç sonra deplasmanda mağlubiyet yaşadı.

2023-2024 sezonunda 19 deplasman müsabakasında mağlubiyet yaşamayan sarı-lacivertliler, bu sezon da çıktığı 7 dış saha mücadelesinde yenilmemişti.

Fenerbahçe, ligde son deplasman mağlubiyetini 2022-2023 sezonunun son haftasında Galatasaray'a karşı yaşamıştı.

Beşiktaş deplasmanında 4 maç sonra üzüldü

Fenerbahçe, 4 maç sonra Beşiktaş deplasmanından eli boş döndü.

Son olarak 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında, pandemi sebebiyle liglere ara verilmesinin ardından 19 Temmuz'da oynanan lig maçında rakibine 2-0 mağlup olan sarı-lacivertli takım, ardından çıktığı 4 karşılaşmada bir galibiyet ve 3 beraberlik almıştı.

Fenerbahçe, geçen sezon İsmail Kartal yönetiminde deplasmanda çıktığı müsabakayı Dzeko, Tadic ve Szymanski'nin golleriyle 3-1 kazanmıştı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu 4 karşılaşmanın ardından Beşiktaş'a yenildi.

Cenk Tosun eski takımına karşı forma giydi

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı milli futbolcu Cenk Tosun, eski takımına karşı ilk kez forma giydi.

2014-2015 sezonu öncesinde Beşiktaş'a transfer olup 2017-2018 sezonunun devre arasında rekor bonservisle İngiltere'nin Everton takımına giden milli futbolcu, 2020-2021 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a kiralık olarak gelmişti. Cenk Tosun, bir yıllık aranın ardından 2022-2023 sezonu öncesinde siyah-beyazlı takımla 2 yıllık sözleşme imzalarken, bu sezon başında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Beşiktaş formasıyla 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 33 yaşındaki futbolcu, eski takımına karşı 82. dakikada oyuna dahil oldu.

Djiku cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Alexander Djiku, cezalı duruma düştü.

Karşılaşmaya sarı kart ceza sınırında çıkan Djiku, 89. dakikada sarı kart gördü.

30 yaşındaki futbolcu, ligde gelecek hafta RAMS Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.