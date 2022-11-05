Derbide 3 puan Galatasaray'ın oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray 18. dakikada Mauro Icard'nin golüyle 1-0 öne geçerken, Beşiktaş 28. dakikada Cenk Tosun'un golüyle karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan sarı-kırmızılı takım, 59. dakikada Icardi'nin attığı ikinci golle skoru 2-1 yaptı. Daha sonra iki topu direkten dönen ve girdiği birçok önemli pozisyondan yararlanamayan Galatasaray, rakibinin son dakikalardaki baskısında kalesini iyi bir şekilde korudu ve müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 24'e çıkartırken, Beşiktaş ise 22 puanda kaldı.

İlk yarı

18. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Rashica'nın sert ortasında arka direkteki Barış Alper Yılmaz meşin yuvarlağı kafayla altıpas gerisindeki Icardi'ye indirdi. Arjantinli golcü, bekletmeden çok sert bir şut çıkardı ve topu ağlara gönderdi: 1-0.

28. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Gedson Fernandes'in Galatasaray yarı sahasının ortalarında sol kanatta kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Saiss'in kafayla indirdiği topa altıpas gerisindeki Cenk Tosun vole vurdu ve ağları havalandırdı: 1-1.

34. dakikada Oliveira, ceza sahası dışı sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta topu yerden altıpas gerisine gönderdi. Uygun durumda buraya hareketlenen Mertens topukla dokundu. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı Mert Günok iyi bir refleksle çelmeyi başardı. Altıpasa düşen topu Galatasaraylı futbolcular ağlara göndermek istese de araya giren savunma kornere attı.

45+3. dakikada Mertens'in ceza sahası dışı sol çaprazdan plase şutunda kaleci Mert, uzanarak soluna gelen topu çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

59. dakikada sarı-kırmızılı ekip bir kez daha öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi takım atağında sol kanatta topu alan Oliveira, ortasını penaltı noktası civarındaki Icardi'ye gönderdi. Arjantinli oyuncu, kafayla topu arka direğin dibinden ağlarla buluşturdu: 2-1.

74. dakikada savunma arkasına sarkan Muleka'nın ceza sahasına girer girmez vuruşunda, kaleci Muslera sağına yatarak topun sahibi oldu.

80. dakikada Torreira'nın ceza sahası dışından şutunda top üstten auta gitti.

87. dakikada sağ kanatta topla buluşan Rashica, bulduğu koridordan penaltı noktası gerisine kadar ilerledi. Kosovalı oyuncunun şutunda kaleci Mert meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

Güneş mağlubiyetle tanıştı

Siyah-beyazlı takımdaki ikinci dönemine geçtiğimiz hafta oynanan HangiKredi Ümraniyespor maçıyla başlayan teknik direktör Şenol Güneş, ilk mağlubiyetini Galatasaray deplasmanında aldı.

Ümraniyespor'u 5-2'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ın aldığı yenilgi, Güneş'in Beşiktaş'ın başında Galatasaray derbilerindeki 4. mağlubiyet oldu.

Derbideki yenilginin ardından Güneş, Beşiktaş'la birlikte 10. kez çıktığı Galatasaray maçlarında 5 kez kazanırken, 1 kez berabere kaldı. Bu maçın ardından Güneş, Galatasaray'a karşı 4. kez kaybetti.

Oliveira'nın şutunda top Güneş'in kafasına çarptı

Karşılaşmanın 9. dakikasında yaşanan bir pozisyonda meşin yuvarlak Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasına geldi.

Barış Alper Yılmaz ve Gedson Fernandes'in mücadelesinde boşa çıkan topu Sergio Oliveira taca atmak için saha dışına vurdu, sarı-kırmızılı oyuncunun attığı top Beşiktaş yedek kulübesinde ayakta bekleyen Güneş'in kafasına çarptı.

Kısa sürede toparlanan Güneş, takımını kenardan yönetmeye devam etti.

Cenk Tosun derbide de attı

Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle birlikte on bir kişilik kadroda kendine yer bulmayan başlayan Cenk Tosun, derbiyi de boş geçmedi.

Güneş'in göreve geldikten sonraki ilk maçı olan Ümraniyespor maçında sahaya çıkan ve 2 gol atan Cenk, derbide attığı beraberlik golüyle bu sezonki gol sayısını 4'e yükseltti.

Valerien Ismael döneminde oyuna sonradan giren Cenk, Güneş dönemi öncesinde sadece Trabzonspor maçında gol kaydetmişti.

Beşiktaş kalesini yine gole kapatamadı

Ligin en çok gol yiyen ekipleri arasında yer alan Beşiktaş, Galatasaray karşısında da kalesini gole kapatamadı.

Derbi öncesindeki 12 haftalık süreçte 16 gol yiyen siyah-beyazlılar, ligde sadece Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Derbinin ardından Beşiktaş'ın ligde yediği gol sayısı 18 oldu.

Son dakikalar gergin geçti

Karşılaşmanın uzatma dakikaları çeşitli gerginliklere sahne oldu.

Bir pozisyonda taç kullanmak için topun peşinden giden Beşiktaşlı oyuncu Tayfur Bingöl'ün top toplayıcıya yaptığı müdahale sonrası Galatasaray kulübesinde yer alan oyuncular, siyah-beyazlı futbolcunun üstüne yürüdü.

Tayfur daha sonra sarı kart görürken, stat hoparlöründen "Tahriklere kapılmayın" diye anons yapıldı.

Maç sonunda büyük sevinç

Galatasaray'da teknik heyet ve oyuncular, maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

Saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlayan sarı-kırmızılılar, daha sonra tribünlere giderek sevinçlerini taraftarlarla paylaştı.

Futbolcular ile taraftarlar karşılıklı tezahüratta bulunurken, attığı gollerle takımına galibiyeti getiren Icardi tribünden aldığı bayrakla galibiyeti kutladı.

Sahasındaki son 6 maçta 5 galibiyet, bir beraberlik

Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile oynadığı son 6 derbide mağlup olmadı.

Siyah-beyazlılara karşı iç sahadaki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunda, 27 Şubat 2017'de yapılan maçta yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 6 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu derbilerde 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılı takım bu maçlarda 11 gol atarken, kalesinde ise 2 gol gördü.

Okan Buruk ilk derbisinden zaferle ayrıldı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenörlük kariyerindeki ilk derbiden zaferle ayrıldı.

Futbolculuk kariyerinde hem Galatasaray hem de Beşiktaş forması altında çok sayıda derbi oynayan Okan Buruk, teknik direktör olarak ilk derbi sınavını Beşiktaş karşısında verdi. Sarı-kırmızılı takım, Buruk yönetimindeki ilk derbiyi galibiyetle tamamladı.

Okan Buruk, ayrıca Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş karşısında ligde ilk kez galibiyet gördü.

Galatasaray'da futbolcular Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens, Mauro Icardi, Milot Rashica, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö ve Emmin Bayram da Süper Lig'deki ilk derbilerinde galibiyet sevinci yaşadı.

Icardi ligdeki üçüncü golünü attı

Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini atan Mauro Icardi, Süper Lig'de bu sezon gol sayısını üçe çıkardı.

Arjantinli futbolcu, Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalınan maçta da bir kez ağları havalandırmıştı.

Bu arada Icardi, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de Beşiktaş'a gol atan ilk Arjantinli oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Jorge Jesus da derbiyi statta takip etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da derbi maçı statta izledi.

Portekizli teknik direktör, karşılaşmayı locadan takip etti.

Şenol Güneş: Kazanmak istediğimiz maçta kazanacak kadar oynamadık

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, "İki takım için de kritik ve önemli bir maçtı. Biz kaybettik, rakibimiz kazandı. Zaman zaman geriye çekilince rakip avantajlı oldu. İkinci yarıya daha iyi başlamamıza rağmen golden sonra dağıldık. Oyuncu değişikliklerinin gereksiz ve zamansız olması da bizi etkiledi. İki bekin de sakatlanması, son bölümde hamle şansımızı azalttı. Fizik ve taktik olarak eksiklerimiz vardı. Kazanmak istediğimiz maçta kazanacak kadar oynamadık. Son bölümde rakip geri çekildi ama buna rağmen daha şuurlu oynamamız gerekiyordu, oyuncularımız fizik olarak düştü. Takımın genel oyuncu yapısına bakarsak daha umutluyum. Bugün oyun olarak olumsuz şeyler söylüyorum ama takımın daha iyi oynayıp maçlar kazanacağını, bu bölümü aşacağını düşünüyorum." diye konuştu.