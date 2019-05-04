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4 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Derbilerde Galatasaray üstün

04 Mayıs 2019, Cumartesi 21:49
Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide yarın karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 345. kez birbirine rakip olacak.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 95 yıllık rekabette, geride kalan 344 maçın 121'ini Galatasaray, 110'unu Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 482 golüne, siyah-beyazlılar 452 golle karşılık verdi.

Lig maçları

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 121 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 44, Beşiktaş ise 35 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 42 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 148, siyah-beyazlılar 128 gol attı.

Sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazandı.

Son 29 lig maçında 6 kırmızı kart

Rekabetteki son 29 lig maçında hakemler 6 kez kırmızı kart kullandı.

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 29 derbide hakemler Beşiktaşlı Matias Delgado, Roberto Hilbert, Veli Kavlak ve Dusko Tosic ile Galatasaraylı Felipe Melo'ya (2 kez) kırmızı kart gösterdi.

Bu süre içinde hakemler, ayrıca iki takım oyuncularına toplam 150 sarı kart çıkardı. Beşiktaş'tan 77, Galatasaray'dan ise 73 futbolcu sarı kart gördü.

AA

Etiketler: Derbi, Galatasaray, Süper Lig
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