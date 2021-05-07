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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MAYIS 2021 CUMA - YIL: 52

Dev derbi Cüneyt Çakır'ın

07 Mayıs 2021, Cuma 12:00
Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre derbi için hakem Cüneyt Çakır görevlendirildi.

Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yapacağı mücadelenin 4. hakemi ise Hüseyin Göçek oldu.

Galatasaray-Beşiktaş derbisi Türk Telekom Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak.

Ligde 40. hafta maçlarını yönetecek hakemler 

Süper Lig'de 40. hafta karşılaşmalarını yönetecek diğer hakemler şöyle:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep: Ümit Öztürk

Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor: Erkan Özdamar

Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği: Özgür Yankaya

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen​​​​​​​

AA

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