Dev derbi Cüneyt Çakır'ın

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre derbi için hakem Cüneyt Çakır görevlendirildi. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yapacağı mücadelenin 4. hakemi ise Hüseyin Göçek oldu. Galatasaray-Beşiktaş derbisi Türk Telekom Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak. Ligde 40. hafta maçlarını yönetecek hakemler Süper Lig'de 40. hafta karşılaşmalarını yönetecek diğer hakemler şöyle: Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Fırat Aydınus Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep: Ümit Öztürk Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor: Erkan Özdamar Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği: Özgür Yankaya Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen​​​​​​​ AA

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