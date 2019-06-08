Dev maçta kadrolar açıklandı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki Türkiye-Fransa maçının hakem ve takım kadroları belli oldu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki Türkiye-Fransa maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Konya Büyükşehir Belediye Hakemler: Damir Skomina, Jure Praprotnik, Robert Vukan (Slovenya), Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman, Burak Yılmaz Fransa: LIoris, Digne, Umtiti, Varane, Pavard, Matuidi, Pogba, Sissoko, Griezmann, Giroud, Mbappe AA

Okunma Sayısı: 152

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.