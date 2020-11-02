Devler Ligi'nin 3. haftasında Başakşehir, Manchester United'ı ağırlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup maçlarının üçüncü haftası yarın başlayacak. Medipol Başakşehir, H Grubu'ndaki üçüncü maçında çarşamba günü saat 20.55'te İngiltere'nin Manchester United takımını ağırlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup maçlarının üçüncü haftası yarın başlayacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında üçüncü hafta karşılaşmaları, yarın ve 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Medipol Başakşehir, H Grubu'ndaki üçüncü maçında çarşamba günü saat 20.55'te İngiltere'nin Manchester United takımını ağırlayacak. Ligde üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle: Yarın: 20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Atletico Madrid (İspanya) 20.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Borussia Mönchengladbach (Almanya) 23.00 Salzburg (Avusturya) - Bayern Münih (Almanya) 23.00 Real Madrid (İspanya) - Inter (İtalya) 23.00 Manchester City (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan) 23.00 Porto (Portekiz) - Olympique Marsilya (Fransa) 23.00 Midtjylland (Danimarka) - Ajax (Hollanda) 23.00 Atalanta (İtalya) - Liverpool (İngiltere) 4 Kasım Çarşamba: 20.55 Zenit (Rusya) - Lazio (İtalya) 20.55 Medipol Başakşehir - Manchester United (İngiltere) 23.00 Chelsea (İngiltere) - Rennes (Fransa) 23.00 Sevilla (İspanya) - Krasnodar (Rusya) 23.00 Club Brugge (Belçika) - Borussia Dortmund (Almanya) 23.00 Barcelona (İspanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna) 23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Juventus (İtalya) 23.00 Leipzig (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa) AA

Okunma Sayısı: 107

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.