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1 EKİM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Devler Ligi'nin en 'yaşlı'sı

01 Ekim 2020, Perşembe 11:53
Ukrayna 1. Futbol Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev'i çalıştıran Mircea Lucescu, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en yaşlı teknik direktörü olarak tarihe geçecek.

Kariyerinin önceki yıllarında Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım'ı çalıştırması nedeniyle Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Rumen teknik adam, bu sezon ise Dinamo Kiev'deki performansıyla başarılı kariyerini yeni rekorlarla taçlandırmaya devam ediyor.

Play-off turunda karşılaştığı Belçika ekibi Gent'i deplasmandaki ilk maçta 2-1, rövanşta ise 3-0 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 yıl aranın ardından yeniden gruplara kalan Dinamo Kiev'in deneyimli teknik direktörü Lucescu, bu kez yaşıyla adını organizasyonun rekorlar sayfasını yazdıracak.

Şampiyonlar Ligi'nin en yaşlısı Lucescu

Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 72 yaşındayken çalıştıran Alman Jupp Heynckes'in elinde tuttuğu UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en yaşlı teknik direktörü unvanının yeni sahibi, 75 yaşındaki Lucescu olacak.

Dinamo Kiev'in bu sezonki grup maçlarının başlamasıyla Şampiyonlar Ligi tarihine geçecek Mircea Lucescu, aynı zamanda organizasyonun en deneyimli teknik direktörleri arasında yer alıyor.

En deneyimli 6. teknik adam

Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkan teknik direktörler listesinde Lucescu, 103 karşılaşmada görev alarak 6'ncı sırada bulunuyor.

Rumen çalıştırıcı, Shakhtar Donetsk'le 68, Galatasaray ile 26, Beşiktaş ile 6 ve Inter ile 3 maçta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde teknik direktör olarak sahaya çıktı.

Manchester United'ın efsane teknik direktörü İskoç Alex Ferguson'un 190 maçla zirvede yer aldığı listede, Fransız Arsene Wenger ikinci (178 maç), İtalyan Carlo Ancelotti üçüncü (166 maç), Portekizli Jose Mourinho dördüncü (145 maç) ve İspanyol Pep Guardiola beşinci sırada (122 maç) bulunuyor.

Avrupa kariyerinde UEFA Süper Kupa ve UEFA Kupası elde etti

Lucescu'nun Avrupa karnesinde de birçok önemli başarı bulunuyor. Galatasaray'ı çalıştırdığı 2000 yılında Real Madrid'i eleyerek sarı-kırmızılı ekibe tarihinin tek UEFA Süper Kupa zaferini yaşatan Rumen teknik adam, kariyerindeki en uzun teknik direktörlük serüvenini yaşadığı (2004-16) Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile 2008-09 sezonunda UEFA Kupası'nı kazandı.

Rumen teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde çalıştırdığı takımlar arasında ise Shakhtar Donetsk'i 2010-11, Galatasaray'ı 2000-01 ve Inter'i 1998-99 sezonlarda çeyrek finale çıkararak turnuvadaki en başarılı derecelerini elde etti.

Birçok takımda lig şampiyonluğu yaşadı

Romanya ve Ukrayna'da birçok kez yılın teknik direktörü ödülüne layık görülen Lucescu, çalıştırdığı 7 takımda şampiyonluk sevinci de yaşadı.

En önemli başarılarını gösterdiği Shakhtar Donetsk'te 8 kez şampiyonluk yaşayan Mircea Lucescu, Galatasaray, Beşiktaş, Dinamo Bükreş ve Rapid Bükreş'te ise birer kez ligi zirvede tamamladı. Rumen teknik adam, İtalya'nın Brescia ve Romanya'nın Corvinul Hunedoara takımlarıyla ise ikinci ligde şampiyonluğa ulaştı.

Lucescu, milli takım düzeyinde ise Romanya (1981-1986) ve A Milli Takım'da (2017-19) görev aldı.

AA

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