Devler Ligi play-off turunda rövanş heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları başlıyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş karşılaşmaları, yarın ve 25 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.
Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak maçlar şöyle:
Yarın:
PSV Eindhoven (Hollanda) - Benfica (Portekiz)
Ludogorets (Bulgaristan) - Malmö (İsveç)
Ferencvaros (Macaristan) - Young Boys (İsviçre)
25 Ağustos Çarşamba:
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Monaco (Fransa)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Sheriff Tiraspol (Moldova)
Brondby (Danimarka) - Salzburg (Avusturya)
AA