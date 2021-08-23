Devler Ligi play-off turunda rövanş heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları başlıyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş karşılaşmaları, yarın ve 25 Ağustos Çarşamba günü yapılacak. Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak maçlar şöyle: Yarın: PSV Eindhoven (Hollanda) - Benfica (Portekiz) Ludogorets (Bulgaristan) - Malmö (İsveç) Ferencvaros (Macaristan) - Young Boys (İsviçre) 25 Ağustos Çarşamba: Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Monaco (Fransa) Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Sheriff Tiraspol (Moldova) Brondby (Danimarka) - Salzburg (Avusturya) AA

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