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11 EKİM 2022 SALI - YIL: 53

Dört büyüklerin sadece futboldaki toplam borcu 20,7 milyar lira

11 Ekim 2022, Salı 13:48
Türk futbolunun dört büyükleri olarak nitelenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’da sadece futbol branşlarının toplam borcu 20,7 milyar liraya ulaştı.

Kulüplerin, Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptıkları bildirimlere göre en borçlu ekip, sezon başında 14 futbolcu ve yeni teknik ekiple sözleşme imzalayan Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli kulübün salt futbol şube borcu 6,25 milyar lira.

Borç klasmanında sarı-lacivertli kulübü Beşiktaş izliyor. Bu sezona 13 yeni transferle başlayan Beşiktaş’ın yükümlülüğü 5,61 milyar liraya yükseldi.

Galatasaray, en fazla borçlu takım listesinde üçüncü sırada yer alıyor. Sezona teknik heyet değişimi ve 14 yeni futbolcuyla başlayan sarı-kırmızılı ekip, 5,24 milyar liralık borçla karşı karşıya.

Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor da İstanbul’un üç büyük takımına nazire yaparcasına borcunu katlayanlar kervanına katıldı. Sezona 13 yeni oyuncuyla giren bordo-mavililerin borcu 3,6 milyar lirayı buldu.

Kulüplerin 20,7 milyar liralık toplam borcu, bugünkü döviz kuruyla 1 milyar 150 milyon avroya karşılık geliyor.

Kulüpler ilk 3 aylık dönemde kâr açıkladı ama..!

Dört kulüp, 1 Haziran 2022-31 Ağustos 2022 dönemini kapsayan finansal bildirimlerinde, kâr elde ettiklerini duyurdu.

Buna göre Fenerbahçe söz konusu ilk 3 ayda 367 milyon lira, Trabzonspor 263 milyon lira, Beşiktaş 28 milyon lira, Galatasaray 11 milyon liralık kâra ulaştı.

Geçmiş yılların mali tablolarına da bakıldığında kulüplerin; UEFA, sponsorluk, reklam, loca ve kombine bilet satışı gibi yüksek meblağlı gelirleri bu dönemde temin ettiği, dolayısıyla cüzi de olsa ilk 3 aylık dönemde giderden fazla gelire ulaştığı dikkati çekmektedir.

Aynı tablolar ışığında kulüplerin, sezonun kalan 9 ayında açık verdiği ve her sezonu zararla kapattığı gözlemlenmektedir.

Dört kulüp geçtiğimiz sezon 3,16 milyar lira zarar etti

KAP bildirimlerindeki bilirkişi raporları çerçevesinde dört kulüp, 2021-22 sezonunu toplam 3,16 milyar liralık zararla kapattı.

Bu meblağ, mayıs ayı bitimindeki döviz kuruyla 180,5 milyon avroya tekabül ediyor.

Söz konusu dönemi Beşiktaş 1 milyar 26 milyon, Fenerbahçe 836 milyon, Galatasaray 759 milyon ve şampiyon Trabzonspor da 539 milyon lira zararla kapattı.

Kalan 9 aydaki toplam yükümlülük 8,4 milyar lira, alacaklar toplamı ise 3,8 milyar lira

Dört kulübün bu sezonun kalan 9 ayında ödemesi gereken meblağ 8,4 milyar lira. Eylül 2022’de başlayıp Mayıs 2023’te bitecek dönemde kulüplerin yükümlülükleri şöyle:

Fenerbahçe 2,7 milyar lira

Galatasaray 2,1 milyar lira

Beşiktaş 1,9 milyar lira

Trabzonspor’un 1,7 milyar lira

Söz konusu kulüplerin aynı dönemdeki dönen varlıkları yani nakde çevirebileceği miktarlar ise ilişkili taraflardan (Dernek ve diğer bağlı şirketler) alacakları hariç şöyle:

Fenerbahçe: 1,4 milyar lira

Beşiktaş: 0,8 milyar lira

Galatasaray: 0,7 milyar lira

Trabzonspor: 0,9 milyar lira

Bu çerçevede kulüplerin salt bu sezonda ortaya çıkan 4,6 milyarlık açığı nasıl kapatacağı, sezon ortasında yeni transferlerin yapılıp yapılmayacağı ve Türkiye Futbol Federasyonunun bu tablolar karşısında göstereceği tutum merak konusu.

AA

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