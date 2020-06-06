Dortmund’lu 2 yıldıza “berber” cezası verildi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund’da forma giyen Manuel Akanji ve Jadon Sancho “hijyen ve enfeksiyon koruma standartlarına” aykırı davrandıkları gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

Almanya Kulüpler Birliğinden (DFL) yapılan açıklamada, Akanjı ve Sancho’nun eve berber çağırmalarıyla açıkça “hijyen ve enfeksiyon koruma standartlarına” ve DFL’ın “sağlık ve organizasyon konseptine” aykırı davrandıkları belirtildi. Açıklamada, profesyonel futbolcuların saçlarını kestirmek zorunda kalabileceklerini, ancak bunun konsepte uygun olması gerektiği belirtildi. Para cezasının miktarı hakkında bilgi verilmezken, futbolcuların 5 gün içinde bu cezaya itiraz etme hakkına sahip oldukları belirtildi.

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