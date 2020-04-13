Drogba özel hastanesini devletin hizmetine sundu

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli eski yıldız futbolcusu Didier Drogba, ülkenin en büyük kenti Abidjan'daki özel hastanesini koronavirüsle mücadelede kullanılması için devletin hizmetine sundu.

Ülke basınındaki haberlere göre Drogba, vakfına ait 2016'da hayatını kaybeden Fildişi Sahilli futbolcu Laurent Pokou'nun adını taşıyan hastanenin Kovid-19 merkezi olarak kullanılmasını teklif etti. Abidjan Belediye Başkanı Vincent Toh Bi Irie, bu vatansever eyleminden dolayı Drogba'ya teşekkür ederek henüz tam olarak bitirilmese de hastanenin Kovid-19 mücadelesinde fonksiyonel olarak kullanabileceğini belirtti.Fildişi Sahili’nde ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bu yana 574 vaka tespit edildi. Bunların 85'i iyileşti, 5'i ise hayatını kaybetti. Kariyerinde Galatasaray, Le Mans, Guingamp, Olympique Marsilya, Chelsea, Şangay Shenhua ve Montreal Impact takımlarının formasını giyen Drogba, Kasım 2018'de ABD ekibi Phoenix Rising formasıyla kariyerini noktalamıştı.

Okunma Sayısı: 170

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.