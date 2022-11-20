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20 KASIM 2022 PAZAR - YIL: 53

Dünya Kupası heyecanı başlıyor

20 Kasım 2022, Pazar
2022 FIFA Dünya Kupası, ev sahibi Katar ile Ekvador arasında yapılacak açılış maçıyla başlayacak.

Al Khor kentindeki Al Bayt Stadı'nda oynanacak A Grubu müsabakası, saat 19.00'da başlayacak. TRT 1'den canlı yayımlanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda VAR hakemi olarak görev yapan Orsato, turnuvada ilk kez düdük çalacak. Mücadelede 46 yaşındaki hakemin yardımcılıklarını vatandaşları Ciro Carbone ile Alessandro Giallatini üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Romanya'dan Istvan Kovacs yapacak.

Kazakistan’da 20 Kasım’da yapılacak erken cumhurbaşkanlığı seçimi için hazırlıklar tamamlandı.

Dünya Kupası'nda ilk kez sahne alacak Katar, sürpriz yapmaya çalışacak. Futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. kez mücadele edecek Ekvador ise 3 puan almayı hedefleyecek.

A Grubu'nun diğer maçında ise 21 Kasım Pazartesi günü Hollanda ile Senegal kozlarını paylaşacak.

Toplam 32 takımın katılacağı futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonu, 18 Aralık'ta oynanacak final maçıyla tamamlanacak.

İlk kez Arap dünyasından bir ülkede düzenlenecek turnuva, 64 müsabakaya sahne olacak. Beş kentte yer alan 8 stadın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nda takımlar, dörderli 8 grupta mücadele edecek.

20 Kasım-2 Aralık tarihlerinde oynanacak grup maçları sonunda ilk 2 sırada yer alan ekipler, son 16 turuna yükselecek.

Son 16 turu mücadelesi, 3 Aralık'ta başlayacak

2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları, 3-6 Aralık'ta yapılacak.

A-B, C-D, E-F ve G-H gruplarının ilk 2 sırasında yer alan takımlar, çapraz eşleşme usulüne göre birbirlerinin rakibi olacak.

Son 16 turu müsabakalarını kazanan ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

9-10 Aralık'ta yapılacak çeyrek final karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan taraflar, yarı finale yükselecek. 13-14 Aralık'ta oynanacak yarı final maçlarında rakiplerine üstünlük kuran takımlar ise finalde mücadele etmeye hak kazanacak.

Yarı finalin kaybedenleri 17 Aralık'ta üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

2022 FIFA Dünya Kupası'nın şampiyonluk maçı ise 18 Aralık'ta oynanacak.

AA

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