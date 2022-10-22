"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EKİM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Dünya Kupası'na doğru Katar'da son durum?

22 Ekim 2022, Cumartesi 13:45
2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar, ülkeye gelecek futbolseverlere çeşitli kültürel etkinlikler de hazırlıyor.

Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2022 Dünya Kupası, 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Böylece Katar, Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.

Bunun için yıllardır büyük yatırımlar ve hazırlıklar yapan ülke yönetimi, seyircilere farklı deneyimler yaşatmayı amaçlıyor. Dünyanın pek çok yerinden gelecek futbolseverler Katar'ın profesyonelce hazırladığı çeşitli imkanlardan yararlanacak.

Seyircileri Katar'da modern stadyumlar, eğlence mekanları, kültürel faaliyetler ve farklı aktiviteler bekliyor.

Bu çerçevede son hazırlıklarını sürdüren Katar, 1 Kasım ile 23 Aralık tarihleri arasında dünya kupası taraftarları hariç, ülkeye ziyaretçi girişini askıya alacağını duyurdu.Yeni uygulamalar kapsamında dünya kupası için "Hayya" adı verilen özel kimlik kartı taşıyanların Katar'a girişlerine izin verileceği belirtildi.

"Hayya Kart", Dünya Kupası için gelen bilet sahiplerini belirlemek ve onların Katar deneyimlerini artırmaya yönelik çeşitli hizmetlerin sağlanmasını kolaylaştırmak için kullanılacak.

Dünya kupası süresi boyunca Katar vatandaşları, çalışma vizesi taşıyanlar, Körfez ülkelerinin vatandaşları ve insani durumların, Hayya Kart uygulamasından muaf tutulacağı belirtildi.

Bu yılki dünya kupasının bugüne kadarkinin en iyisi olması bekleniyor.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 18 Ekim'de konu hakkında yaptığı değerlendirmede, "Katar'daki FIFA Dünya Kupası'nın, bugüne kadar düzenlenenler arasında en iyisi olacağını her zaman söylüyorum. Ülkeye baktığınızda, sanatsal stadyumlar, antrenman sahaları, metro, geniş altyapısıyla her şey hazır ve herkesi kucaklayacak. Dünya heyecanlı, Katar hazır. Çalışmalar tamamlandı. Birlikte, en iyi turnuvaya hazır olalım." ifadelerini kullandı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, Orta Doğu ve Arap dünyasında ilk kez düzenlenecek 20 Kasım'da başlayacak turnuvanın biletlerine yoğun talep olduğu belirtildi.

Bugüne kadar yaklaşık 3 milyon bilet satışının gerçekleştiği turnuvaya en fazla talep gösterenlerin ABD, Suudi Arabistan, İngiltere, Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri, Arjantin, Fransa, Brezilya ve Almanya vatandaşları olduğu kaydedildi.

Maçların yanında kültürel faaliyetler seyircileri bekliyor

Seyircilerin futbol izlemenin yanı sıra Katar'daki hayatı, halkı, genel olarak Körfez bölgesini tanıyacakları eğlence ve etkinlikler, Katar'ın güzelliklerini görebilecekleri gelişmiş tesisler bekliyor.

Doha yönetimi, ayrıca taraftarların ulaşımı için de pek çok kolaylık sağlıyor. Otobüs ve metro gibi toplu taşıma araçlarının yanı sıra yollardaki işaret levhaları ve akıllı uygulamaların da ulaşımı kolaylaştırması bekleniyor.

Bu kupada diğerlerinden farklı olarak seyircilere tek bir stadyumda aynı gün birden fazla maç izleyebilme fırsatı sunuluyor.

Turistik faaliyetler

Katar'ın "turizm cazibesi"nin de taraftarların iyi vakit geçirmesine olanak sağlaması öngörülüyor. Bu çerçevede İnci Adası, Doha Sahili, Esbayir Bahçesi, müzeler, piknik yerleri, çölde safari, deveye binme, kumda kayak gibi eğlenceler seyircilerin hizmetine sunuluyor. Gece yolculukları, yelkenli veya tarihi teknelerde kaliteli zaman geçirmek için eşsiz bir fırsatı sunuyor.

Taraftarları, El-Bidda Park'taki FIFA Festivali'nde West Bay silüetinin ve maçların canlı yayınının yanı sıra müzik ve kültürel performansların tadını çıkaracakları etkinlikler de yer alıyor.

Ayrıca taraftarlar, Lusail kentinde bulunan El-Maha Adası'nda buz pateni ve sirk gösterileri de dahil olmak üzere çeşitli oyun ve aktivitelerin, her yaştan ziyaretçiye uygun olarak düzenlenen konserler, gösteriler ve performansların keyfini çıkarabilecek.

Dünya Kupası boyunca ziyaretçiler, Ras Bufontas metro istasyonunun yakınında gerçekleştirilecek ve 15 bin kişiyi ağırlayacak "Arcadia Spectacular" müzik festivali ve "Mdlbeast" eğlence şirketinin El-Vakra kentinde düzenleyeceği 5 bin kişiyi ağırlayacak bir müzikal etkinliklerde vakit geçirebilecek.

Kültür ve eğlence faaliyetleri

Sheraton Hotel'in bahçesinden İslam Eserleri Müzesi'ne uzanan Doha sahil şeridinde düzenlenecek etkinlikleri arasında gezici sanatsal performanslar da yer alıyor.

Dünya Kupası dönemi boyunca günlük performansların bir parçası olarak, ülkeye gelen konuklar özel müzikler eşliğinde su gösterileri ve havai fişeklerin yer aldığı "Katar'a hoş geldiniz" programının tadını çıkaracak. Dünya kupası etkinlikleri kapsamında 21 farklı lokasyonda çeşitli sanat türlerini içeren 6 bin gösteri ve sergi düzenlenecek.

Katar dünya kupası vesilesiyle misafirlerinin konaklamaları süresince söz konusu etkinliklerle deneyimlerini zenginleştirmeyi ve onları ülkenin sahip olduğu büyük kültürel çeşitlilikle tanıştırmayı amaçlıyor.

AA

Okunma Sayısı: 141
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'ABD, Kıbrıs'ta Rumlar lehine bir çalışma yürütüyor'

    Durdurulan takside yakalandı

    Maden kazasıyla ilgili araştırma komisyonu kararı Resmi Gazete'de

    "Dost" Ağrı Dağı eteklerinde görüntülendi

    Kars dondu

    Ukrayna'da işlenen savaş suçları hakkında BM'den açıklama

    'Ukrayna'nın doğusunda ve güneyinde yoğun çatışmalar devam ediyor'

    Sudan'da gösteriler yeniden başladı

    İsrail, bölgede barışı tehdit ediyor

    Mahkemeler AYM ve AİHM’i dinlemiyor

    Faiz indiyse giderleri niye devasa arttı?

    Mettmann Merkez Camisi ibadete açıldı

    Afetlere karşı 'sünger şehir'

    Diyarbakırlılardan Erdoğan’a “çocuk” tepkisi

    Trump, mahkeme celbiyle ifadeye çağrıldı

    İtalya'da aşırı sağcı koalisyon hükümeti kuruldu

    Tarım girdi fiyatları yüzde 135.06 arttı

    Yüzde 10 gelirin yarısını alıyor

    Esnaf kepenk kapatmaya devam ediyor

    Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne % 60 zam yolda

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    6’lı masa için aksiyon zamanı
    Ahmet BATTAL

    Erdoğan’ın zihin sürçmeleri
    H. Muharrem OKUR

    Onlar bizi affetsinler
    Genel

    Mahkemeler AYM ve AİHM’i dinlemiyor
    Mehmet ERBAŞ

    Dört güzel kelime
    Cevher İLHAN

    Çarpık siyaseti su yüzüne çıkardı
    Ali FERŞADOĞLU

    Fakirden alıp zengine verenlerin akıbeti ne olacak?
    Genel

    Diyarbakırlılardan Erdoğan’a “çocuk” tepkisi
    Risale-i Nur'dan

    Kader anlayışında Ehl-i Sünnet, Cebriye ve Mutezile farkı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.