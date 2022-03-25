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25 MART 2022 CUMA - YIL: 53

Dünya Kupası'na yine katılamıyoruz

25 Mart 2022, Cuma 00:48
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olan Türkiye, Dünya Kupası'na katılma fırsatını kaybetti.

İlk yarı

Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e konuk oldu.

Maçın 11. dakikasında Portekiz golü yaklaştı. Bruno Fernandes'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Jota altı pas içinde kayarak topa ayak koydu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

15. dakikada Portekiz öne geçti. Bernardo Silva'nın ceza sahası dışından şutunda yan direğe çarpan top, boşta kaldı. Otavio altı pas önünde buluştuğu meşin yuvarlağı, sağ çaprazdan çektiği şutla ağlara gönderdi: 1-0.

21. dakikada Portekiz savunmasında Danilo'nun hatalı pasını kapan Cengiz, ceza yayı önünden şutunu attı. Top kaleci Diogo Costa'da kaldı.

22. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Cengiz'in pasıyla Portekiz ceza sahasında topla buluşan Kerem, son çizgide topu kontrol etti. Arka direğe yaptığı ortada Berkan kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

27. dakikada ay-yıldızlı ekip etkili geldi. Sağ kanattan Cengiz'in yerden ceza sahasına gönderdiği top savunmadan sekti, ceza sahası dışında topu kapan Orkun, çalımla ceza sahasına girdi. Orkun'un yerden şutunu kaleci Diogo Costa soluna uzanıp köşeden kornere çeldi.

42. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Otavio'nun ceza sahasına yaptığı ortaya altı pas önünde kafayı vuran Jota, meşin yuvarlağı yakın köşeden ağlara yolladı: 2-0.

Müsabakanın ilk yarısı Portekiz'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı 

48. dakikada Portekiz'in gelişen atağında Jota, Bernardo Silva'ya pasını verdi. Ceza yayı önünde topu kontrol eden Bernardo Silva'nın şutunu kaleci Uğurcan sağına uzandı ve çeldi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

56. dakikada kaleci Diogo Costa’nın uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Jota, ceza sahası dışına çıkan Uğurcan’dan önce topa sahip oldu ve direkt kaleyi düşündü. Ancak meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

65. dakikada milli takım farkı 1'e indirdi. Berkan'dan aldığı pasla Portekiz ceza sahası önünde topla buluşan Burak, Cengiz'e pasını verip ceza sahasına hareketlendi. Cengiz bekletmeden Burak'a pasını yolladı. Altı pas önünde topla buluşan Burak sol ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1.

75. dakikada Portekiz'in gelişen atağında sol kanatta topu kontrol eden Guerreiro'nun ortasında arka direkte Otavio kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

82. dakikada Enes Ünal, Portekiz ceza sahasında Fonte ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında hakem Siebert saha kenarına gelip pozisyonu izledi ve penaltı kararını verdi.

85. dakikada penaltı atışını kullanan Burak Yılmaz topu üstten auta yolladı.

90+4. dakikada Portekiz 3. golünü attı. Leao'nun pasıyla ceza sahasında kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalan Nunes topu ağlara gönderdi: 3-1.

90+6. dakikada Felix kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı, şutunda Uğurcan'dan dönen top Ronaldo'ya geldi. Ronaldo'nun şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta gitti.

Müsabaka Portekiz'in 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

AA

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