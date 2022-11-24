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25 KASIM 2022 CUMA - YIL: 53

Dünya Kupası taraftarları İslam’la tanışıyor

24 Kasım 2022, Perşembe 21:08
Katar’ın başkenti Doha’daki Katara Kültür Köyü Camisi, İslam’ı tanımak isteyen 2022 FIFA Dünya Kupası taraftarlarının ilgi odağı oldu.

Camide görevli, birçok dil bilen erkek ve kadın vaizler, yabancı turistlere İslam dinini ve hoşgörüsünü anlatıyor. Caminin kapısında ziyaretçilerin telefonlarından görüntüleyebilecekleri 30’dan fazla dilde İslam ile ilgili elektronik panolar bulunurken, isteyenlere farklı dillerde İslam’ı tanıtan kitapçıklar dağıtılıyor.

Dünya Kupası’nı izlemek için farklı ülkelerden Katar’a gelen turistler, birçok cadde ve sokağın duvarlarında da Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in -Aleyhissalatu Vesselam- iyi amelin önemini anlatan Hadis-i Şerifleri ile karşılaşıyor.

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AA

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