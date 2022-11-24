Dünya Kupası taraftarları İslam’la tanışıyor

Katar’ın başkenti Doha’daki Katara Kültür Köyü Camisi, İslam’ı tanımak isteyen 2022 FIFA Dünya Kupası taraftarlarının ilgi odağı oldu.

Okunma Sayısı: 344

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.