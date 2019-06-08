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Dünya şampiyonunu Türkiye'den eli boş dönüyor

08 Haziran 2019, Cumartesi 23:42
A Milli Futbol Takımımız 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçında son dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0 yendi.

Türkiye ile Fransa arasındaki 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 3. maçının ilk yarısı, ay-yıldızlı ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 

17. dakikada sağ kanattan Cengiz Ünder'in ortasında, ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Dorukhan Toköz'ün vuruşunda Kenan Karaman ofsaytta kaldı.

19. dakikada Fransa'nın geliştirdiği atakta Mbappe'nin ortasına yükselen Griezmann'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

30. dakikada ay-yıldızlı ekip öne geçti. Cengiz Ünder'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Merih Demiral kafayla topu altıpas üzerine gönderdi. Topa iyi yükselen Kaan Ayhan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

38. dakikada İrfan Can Kahveci rakibinden çaldığı topla ceza sahası içerisine hareketlenerek meşin yuvarlağı Burak Yılmaz'a gönderdi. Bu oyuncunun altıpas üzerinden zayıf vuruşunda top kaleci LIoris'te kaldı.

40. dakikada milliler farkı 2'ye çıkardı. Dorukhan Toköz'ün ara pasına hareketlenen Cengiz Ünder'in ceza sahası içerisinden sağ çaprazdan sert şutunda top ağlara gitti: 2-0

43. dakikada Cengiz Ünder'in sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında Merih Demiral'ın kafa vuruşu yandan auta gitti.

A Milli Futbol Takımı, soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Güneş'ten 3 değişiklik 

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransa ile karşılaşan Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu mücadeleye Moldova maçına göre üç değişiklikle çıktı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekibin bundan önce oynadığı Moldova maçına göre Fransa karşılaşmasında ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Moldova maçında ilk 11'de görev verdiği Deniz Türüç, Cenk Tosun ve Hakan Çalhanoğlu'nun yerine Fransa karşısında Cengiz Ünder, İrfan Kahveci ve Kenan Karaman'a şans tanıdı.

Emre Belözoğlu'nun yokluğunda Burak Yılmaz sahaya takım kaptanı olarak çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu tribünde 

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile karşılaşmayı tribünden takip etti. 

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nın tribünleri karşılaşma öncesinde tamamen doldu. 

Stadın çatısına 45 Türk bayrağı asılırken, seyirciler için de koltuklara 42 bin Türk bayrağı bırakıldı. Stadın dışındaki aydınlatma direklerine de 50 Türk bayrağı asıldı.

Yaklaşık 2 bin 100 Fransız taraftar da takımlarını desteklemek için tribündeki yerlerini aldı. 

Milli takıma coşkulu karşılama 

A Milli Futbol Takımı, maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda taraftarlarca coşkuyla karşılandı. 

Ay-yıldızlı ekibi "Türkiye" tezahüratlarıyla karşılayan çok sayıda taraftar, kırmızı-beyaz meşale yaktı. 

Maçta geniş güvenlik önlemi 

Konya Emniyet Müdürlüğü, maçın oynanacağı stat ve çevresi ile kent merkezinde geniş güvenlik önlemleri aldı. 

Stat ve çevresinde yaklaşım 4 bin polis görevlendirilirken, stada giren futbolseverler de detaylı üst aramasından geçirildi. 

AA

Etiketler: milli takım, türkiye, fransa
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