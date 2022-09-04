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Dursun Özbek: Kişilerin Türk sporuyla sorunu var

04 Eylül 2022, Pazar
Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Sadece bir camda hasar meydana geldiği aktarılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Dursun Özbek: Kişilerin Türk sporuyla sorunu var

GS TV'ye konuşan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türk spor ailesine geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Bundan önce de TFF'ye yapılan bir saldırı var. Peşinden de Galatasaray Adası'na yapılan saldırı. Özellikle Türk spor basınında yapılan bazı özensiz haberlerin işleri nerelere getireceği konusuna dikkati çekmek istiyorum. Haberleri yaparken dikkatli olalım, azmettirici olmaktan uzakta duralım." ifadelerini kullandı.

"Dün TFF, bugün Galatasaray Adası. Kişilerin Türk sporuyla sorunu var. Bunu böyle çözmeye çalışıyorlarsa, muvaffak olabileceklerini sanmıyorum." diye Özbek, "Basında çıkan haberlerin çok özenli olması lazım. Basında çıkan haberlerin sonucunda bu saldırı oldu. Bu peşi sıra yapılan hareketlerin iyi irdelenmesi ve dikkatli olunması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Herkesin daha dikkatli davranması gerektiğini vurgulayan Özbek, "Emniyet görevlileri geldi, gerekli incelemeleri yaptı. Sonucunu bekliyoruz. Bu hadise inşallah son olur. Söylediğimize, yazdığımıza dikkat edelim. Burası bizim vatanımız. Türk sporu bizim, hepimizin koruması gerekir." diyerek sözlerini tamamladı.

Galatasaray Kulübü suç duyurusunda bulundu

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Galatasaray Adası'nın hizmete kapalı olduğu saatlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş edilmesi sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı, havuz kenarındaki cam korkulukta maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Bu sabah Galatasaray Adası'na gelen personelin hasarı fark ettiği aktarılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz ivedilikle konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmuştur. Galatasaray Spor Kulübü olarak bu olayın faillerinin bulunması noktasında güvenlik birimlerimize güvenmekle birlikte, sonuna kadar konunun takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Bu vesileyle Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerine yapılan saldırıyı tekrar şiddetle kınıyor ve bu tür olayların artık son bulmasını diliyoruz. Asli görevi kamuoyunu doğru bilgilendirmek olan basının, bu tip hassas konularda yayıncılık ilkelerine uymasını ve provokasyona yol açacak haberlerden kaçınmasını önemle tavsiye ediyoruz."

Bakan Kasapoğlu, Dursun Özbek'i aradı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i telefonlar arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu görüşmede, saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

Ayrıca Kasapoğlu yayımladığı geçmiş olsun mesajında ise şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam saatlerinde Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişilerce yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yaşanan olayın sonrasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmaması içimizi rahatlatmıştır. Başta Galatasaray Başkanı Dursun Özbek olmak üzere sarı-kırmızılı camiaya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Beşiktaş Kaymakamlığından açıklama

Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, yazılı açıklamasında, Galatasaray Adası'nın cam korkuluklarına isabet olduğu ihbarının bildirilmesi üzerine emniyet müdürlüğünce gerekli çalışmaların başlatıldığını aktardı.

Bakan, ''Yapılan araştırmalar ve tanık beyanları doğrultusunda; 'yorgun mermi' olduğu düşünülen mermi ile camın dış kısmına gelen isabet sonucu camda deforme olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili emniyet müdürlüğümüzce gerekli adli ve idari tahkikata başlanmış olup, çalışmalar hassasiyetle yürütülmektedir. Söz konusu olayı şiddetle kınıyor, Galatasaray camiasına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

TFF, Galatasaray Adası'na yapılan saldırıyı kınadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açılarak yapılan saldırıyla ilgili kınama mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, dün gece yaşanan olayla ilgili, "Galatasaray Adası'na yönelik silahlı saldırıyı kınıyor, Galatasaray Spor Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu saldırıda da kimsenin yaralanmamış olması ve can kaybı olmaması tek tesellimizdir. Faillerin bir an önce yakalanacağına inancımız tamdır." ifadeleri kullanıldı.

AA

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