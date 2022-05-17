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18 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Dursun Özbek'ten seçime girme kararı

17 Mayıs 2022, Salı 20:30
Galatasaray Kulübünde başkan adaylarından Metin Öztürk, kulübün 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kuruluna eski başkanlardan Dursun Özbek ile hazırlayacakları listeyle gireceklerini söyledi.

Metin Öztürk, yaptığı açıklamada, Dursun Özbek ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde önemli ilerlemeler sağladıklarını belirterek, "Dursun Başkan ile beraber yarın liste çalışması yapacağız. Anlaşırsak ortak liste vereceğiz. Prensip anlaşması yaptık. Gizli saklı bir şey yapmadığımız için de bunu duyuruyoruz. Galatasaray'da kapı arkasında işlerin yapılmasına karşıyız. Yaptığımız görüşmede mutabık kaldık. Yarın oturup, liste yapacağız." diye konuştu.

Galatasaray'ın geleceğini ön planda tuttuğunu aktaran Öztürk, "Ben 4 senedir çalışan biri olarak kendi çıkarıma ya da geleceğime değil, Galatasaray'ın çıkarına ve geleceğine bakarak bir karar aldım. Bu listenin içinde Dikran Gülmezgil, İsmail Sarıkaya, Rıza Morova, Bora İsmail Bahçetepe, Dursun Özbek, Erden Timur var. Böyle harika bir ekibi Galatasaray bir daha ne zaman görecek? Herkes 'Listeler yetersiz.' demiyor muydu? İşte bombayı patlattık." ifadelerini kullandı.

AA

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