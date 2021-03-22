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22 MART 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Ekuban en golcü sezonunu yaşıyor

22 Mart 2021, Pazartesi 16:30
Ligde geride kalan 31 haftada rakip fileleri 8 kez havalandıran Ganalı oyuncu, 3 sezon içerisinde en golcü dönemini yaşıyor.

Süper Lig'in 31. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Trabzonspor'un 2 golünü atan Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban, bordo-mavili takıma ilk geldiği 2018-2019 sezonunda 29 lig maçında 5 gol, 2019-2020 sezonunda da 22 maçta 5 gol kaydetti.

Ganalı futbolcu, bu sezon ise ligin geride kalan 31 haftalık bölümünde 24 maçta forma giyip rakip fileleri 8 kez havalandırarak önceki sezonlardan daha golcü bir performans ortaya koydu.

Ekuban, ligde 8 golle takımının da en golcü ismi oldu.

19 puanlık katkı

Ligde 55 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavili takım, Ganalı futbolcunun gol attığı maçlarda mağlup olmayarak 19 puan elde etti.

Karadeniz ekibi, Ekuban'ın gol attığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Ekuban, Trabzonspor'un 1-0 kazandığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Göztepe, 2-1 galip geldiği Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük ve Gençlerbiriği ile 1-1 berabere biten Demir Grup Sivasspor maçlarında 1'er gol kaydetti. Golcü oyuncu, MKE Ankaragücü karşısında alınan 4-1'lik galibiyette rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

Toplamda 27 gol

Trabzonspor'da 3. sezonunu geçiren Ekuban, bugüne dek Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında 95 resmi karşılaşmaya çıkıp, 27 kez rakip fileleri havalandırdı.

Ekuban, bu sezon 25 maçta 9, 2019-2020'de 34 karşılaşmada 10, 2018-2019'da da 36 mücadelede 8 gol kaydetti.

AA

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