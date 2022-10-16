"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

El Clasico'da 250. randevu

16 Ekim 2022, Pazar 12:11
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 9. haftasında Real Madrid ve Barcelona, El Clasico olarak adlandırılan futbol dünyasının en bilinen ve izlenen maçında 250. kez karşı karşıya gelecek.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin namağlup iki takımı Barcelona ve Real Madrid, El Clasico öncesinde 22'şer puana sahip olurken, şimdiye kadar kalesinde sadece 1 gol gören Katalan ekibi averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

Her iki takım arasında 26 Mart 1916'dan bu zamana kadar oynanan 249 maçın 100'ünü Real Madrid, 97'sini Barcelona kazanırken, 52 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Ligde ise 184 kez oynanan ve 35 kez beraberlikle biten El Clasico'da Real Madrid'in 76, Barcelona'nın 73 galibiyeti bulunuyor.

Tüm turnuvalarda ezeli rakibi Barcelona'ya karşı oynadığı son 6 maçın 5'ini kazanan eflatun-beyazlılar, son olarak geçen sezon 20 Mart'ta evinde oynadıkları maçta Katalan takımına 4-0 mağlup oldu.

Lewandowski mi Benzema mı?

El Clasico'da bu yıl öne çıkan iki isim ise her ikisi de 34 yaşında olan Real Madrid'den Karim Benzema ve Barcelona'dan Robert Lewandowski olacak.

Eflatun-beyazlı formayla 38 El Clasico maçına çıkan ve şimdiye kadar 11 gol, 9 asistle oynayan Fransız forvet Benzema'nın karşısında ilk defa La Liga'da bir El Clasico'ya çıkacak ve ligde gol kralı olan Lewandowski (9 gol) bulunacak.

Polonyalı forvet daha önce Bayern Münih formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı oynadığı 8 maçta 6 gol attı.

Busquets rekor peşinde

Diğer yandan Lionel Messi (45) ve Sergio Ramos'un (45) ardından tarihte en fazla El Clasico maçı oynanan Barcelonalı 34 yaşındaki futbolcu Sergio Busquest 44. kez bu önemli karşılaşmada forma giyecek.

Barcelona'nın olası bir galibiyetinde Busquets, 21 kezle Paco Gente (Real Madrid) ait olan en fazla El Clasico kazanan futbolcu rekorunu egale edecek.

Xavi ve El Clasico

Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Hernandez de mart ayındaki 4-0'lık skorun ardından Bernabeu'da yeniden galip gelmeleri halinde 2014'ten bu yana ligde art arda iki kez El Clasico kazanan ilk teknik adam olacak.

Barcelona'da teknik direktör Xavi, düzenlediği basın toplantısında, "El Clasico bizim için büyük bir fırsat. Bu meydan okumaya karşılık verecek bir mantaliteyle sahaya çıkacağız. Olumlu olup, liderliği sürdürmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

"Futbolcu olmaya devam edip bu tip maçları oynamayı sürdürmeyi isterdim." diyen Xavi, El Clasico'nun bir gösteri olduğunu ve konsantrasyonlarının en üst düzeyde bulunduğunu vurguladı.

Ancelotti'nin El Clasico istatistiği

Real Madrid'deki ilk döneminde (2013-2015) El Clasico'larda 2 galibiyet 3 mağlubiyet alan İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, ikinci döneminde (2021'den itibaren) ise oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet 1 yenilgi aldı.

Ancelotti, basın toplantısında, Barcelona'ya karşı son oynadıkları 4-0'lık maçın videosunu oyuncularına izletmediğini belirterek, "Rakibi çok iyi tanıyorlar. Geçen sezonki maç onları etkilemeyecektir. Bu başka bir El Clasico ve tüm dünya karşısında oynamanın heyecanı, iyi bir imaj gösterme isteği var. Bu ölüm-kalım maçı değil. Sadece özel bir maç ve lig daha çok uzun. Ama kazanmak hoşumuza gider." diye konuştu.

Bu arada karşılaşmada, fıtık sakatlığından henüz tam olarak çıkamayan Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois oynamayacak.

AA

Okunma Sayısı: 127
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yunanistan'dan Türkiye'ye taziye mesajı

    Kanada'nın en büyük hastanesine Peygamberimizin (asm) güzide ismi ve bir Hadis-i Şerif'i asılacak

    Uganda'da bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı kararı

    24 katlı binanın 3. katında yeniden yangın çıktı

    BM’den Türkiye’ye taziye mesajı

    'Patlama oldu, basınçla 20-25 metre yerde sürükledim'

    İran'da hapishanede çatışma: 8 kişi yaralandı

    Bakanı Koca: Tedavi altındaki 6 madenciden 5'inin durumu ciddi

    Kiev'de bazı sokaklar karanlıkta kaldı

    Rusya'daki askeri eğitim sahasına terör saldırısı: 11 kişi öldü

    Kuzey ve Güney Ege Denizi için fırtına uyarısı

    Kadıköy - Fikirtepe'deki 24 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

    Bartın'daki patlamada 41 madenci vefat etti - Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

    Galatasaray, Kayseri deplasmanında mağlup oldu

    Sinop'taki 5 katlı apartman kontrollü yıkıldı

    Krizler sadece ekonomi ile açıklanamaz

    Facia nedeniyle miting ertelendi

    AKP’nin bütün icraatları, sadece seçimlere yönelik

    “Oğlum saklandı da bir kenardan çıkacak”

    Süt savaşları başladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adamlık için Üstad ne diyor?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Tek adam rejimine karşı çıkmak bizi CHP’li yapar mı?
    Ahmet BATTAL

    Din ve siyasetler ve CHP siyaseti
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Feyzullah ERGÜN

    Üçüncü deva - Hastalar Risalesi'ni Anlamaya Doğru - 3
    H. Muharrem OKUR

    Az da olsa devamlılık
    Cenk ÇALIK

    Karıncadaki sanat
    Risale-i Nur'dan

    Maddî tazyikler, ehl-i fikre galebe etmez
    Adnan NACİR

    Dezenformasyon avcısı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.