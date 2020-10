Erol Bulut: Tek hedefimiz 29. şampiyonluk

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sarı-lacivertli taraftarlara 29. şampiyonluğu yaşatmak istediklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları cevaplayan Bulut, sarı-lacivertli formayı 4 yıl terlettiğini hatırlattı.

Camiaya teknik direktör olarak dönmenin gururunu yaşadığını dile getiren Erol Bulut, "Beni bu göreve layık gören başkan ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Buraya gelmeden önce gelceksem de burada beni neler beklediğinin farkındaydım. Alanya ya da Malatya ile kıyaslanamaz tabi. Burada 4 yıl top oynadım. Taraftarın, camianın beklentisi medya olsun ve kendimiz olalım bizim buraya gelip yapmak istediklerimiz ortada. Tek hedefimiz taraftarımıza 29. şampiyonluğumuzu yaşatmak." ifadelerini kullandı.

Takımın başına geldikten sonra her şeyi toparlayıp sistemi oturtmak için kısa bir süreleri olduğunun altını çizen Bulut, şöyle devam etti:

"Şükürler olsun ilk 6 haftaya baktığımızda güzel bir gidişat var. Her şey isteğimiz doğrultusunda gidiyor. Üzerine koyarak gidiyoruz. Önümüzde Antalya ve Konya maçı var. Milli maç arası gelecek. Ondan sonra üzerine koymuş bir Fenerbahçe herkese göstermek istiyoruz. Daha önce Emre'nin söylediği gibi 'ben değil biz' olarak yola çıktık. Hep birlikte bunu başarmak istiyoruz. Önemli olan alacağımız galibiyet, Fenerbahçe'nin başarısı. Başarı için kurduğumuz bir ilk 11 verdiğimiz bir karar var, bunu tek başıma yapmıyorum. Ekibimle istişare ederek yapıyoruz. Zaman zaman hatalar oluyor, futbolcular performans gösteremeyebiliyor. O yüzden değişiklikler gerekiyor. 26 futbolcumuz var ve gençlerimiz var, her futbolcu hazır olmak zorunda. Hiçbir oyuncuyu birbirinden ayrı tutmuyorum. Kimden iyi verimi alıyorsak onunla yola devam edeceğiz."

Çok geniş bir teknik ekibe sahip olduklarını ve futbolcularla birebir olarak da ilgilendiklerini aktaran Bulut, şunları kaydetti:

"46 maçlık bir sezondan bahsediyoruz. Bazen üst üste oynanacak maçlar olacak diğeri oynayanın yerini alacak. Fenerbahçe'ye imza atınca bu baskının olacağını bilmelisiniz. Zor bir görev. Kimse 'kesin şampiyon olacağız' diyemez. Oynayarak bu hedefe gitmeye çalışacağız. Zaten uzun yıllardır bazı arkadaşlarımızla tanışıyoruz. Güçlü ve dominant karakterlerimiz var ama biz her şeyi konuşarak çözüyoruz. Geldiğimiz günden beri hiçbir sorun yaşamadık. Bundan sonra da yaşayacağımızı düşünmüyorum."

Erol Bulut, takımın hala eksikliklerinin bulunduğunu da vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Futbolcularımız karakterine bakınca yeni gelen oyuncuları iyi karşıladılar ve yardımcı oldular. Kaynaşmayı en iyi şekilde sağlamaya çalışıyoruz. Yarışta kimle oluruz konuşmak için erken ama hiçbir zaman unutmayalım sezon 40 hafta, daha çok oynanacak maç var ve değişecek pozisyonlar var. Benim antrenmanlarımın 1 günü duran top üzerine kurulu. Bunu Malatya'da ve Alanya'da olsun şu an Fenerbahçe'de olsun haftada 1 kere kesinlikle çalışıyoruz. Duran top futbolda çok önemli bir faktör. Bazen oyunu açamıyorsunuz ama bir duran toptan oyunun kaderini değiştiriyorsunuz. 6 hafta dediğimde oraya doğru yol almış gidiyoruz. Üzerine koyarak gittiğimizi düşünüyorum. Her şey istediğimiz gibi değil önümüzdeki süreçte o çalışmalar gerçekleşecek. Kafamdaki sistemi takımıma en iyi şekilde anlatmaya çalışıyorum. Yaptığımız transferler de biraz ona yönelik. Geçmişe baktığımızda bir pozisyonda çok yoğunluk vardı ama kanat oyunu oynamak istiyorduk ve kanat oyuncumuz yoktu. Ne oynatmak istediğimizi biliyorduk ve transferlerimizi ona göre gerçekleştirmeye çalıştık. İlk hedefim Süper Lig'de başarılı olmak ve kupa ayağı var. Onlar da başarılı olduktan sonra kendimizi UEFA Şampiyonlar Ligi'ne atıp önümüzdeki sene yapacağımız transferlerle orada başarılı olmak ama şu an orayı değil bugünü düşünmemiz lazım. Bugün hedefimizi sezon sonunda 29. şampiyonluğumu kazanabilmek."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Erol hoca inşallah yıllar boyu bu camiaya, bu kulübe hizmet edecek

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futbol branşını eski futbolcuları Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'na emanet ettikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Erol Bulut'un Fenerbahçe'de kariyer zirvesine ulaşacağına inandığının altını çizen başkan Koç, şunları anlattı:

"Erol hoca inşallah yıllar boyu bu camiaya, bu kulübe hizmet edecek çalıştıkça üzerine koyacak. İki tarafın birbirini istediği, hedef ve hayallerinin uyuştuğu bir ortam gördük, konuştuk. İlkeleri benimle çok uyuştu. Son derece kolay bir anlaşma sürecini beraber yaşadık. Bu formayla şampiyonluğu tecrübe eden hocamız inşallah nice şampiyonluklar daha tadacaktır. 'Yönetim ve Emre Belözoğlu her şeyi yaptı başarısızlık Erol hocanın olur' algısı kesinlikle yanlış. Takım olmamızda hepimizin çorbada tuzu olmalı. Hocam istediği kadar iyi olursa biz maaşları ödemezsek her şey olumsuz gerçekleşir. Samandıra'da o iklimi oluşturmazsak başarı gelemez. Başarı yoksa sorumluluk yönetimimizindir. Hocam buraya kendi ekibini getirdi. Ekibi içinde iletişimci kaleci antrenörü, performans hocası var. Bizim ekiple hocanın ekibi nasıl kaynaşacak diye merak ediyordum. Kulübün kurumsal hafızası olmalı gelen giden hocayla baştan aşağı sistem değişmemeli diyordum şu an en mutlu olduğum durumlardan birisi hocamızın ekibiyle mevcut ekibin çok iyi anlaşmış olması. Karakteri yüksek üç adam burada oturuyor. Bu 3 insanın birbirini tamamlaması çok önemli. Hocamdan ricam var. Hocama 'hoş geldin' diyorum. Bizim parçamızsın çok mutluyuz. İyi ki beklemiş, sabretmişiz. Yolun açık olsun şansın bol olsun."

Başkan olduğu dönemden beri büyük travmalar yaşadıklarını bu yüzden temkinli konuşmak istediklerini belirten Koç, şöyle konuştu:

"Pozitif bakmamı sağlayan 2 faktör var. Emre, Erol hoca ve oyuncuların gözünde gördüğüm ışık. Onlarda gördüğüm pozitif hava ve reaksiyonlar beni çok ümitlendiriyor. Maça gelince de etrafımda futbol takip eden insanların duygu ve düşünceleri çok daha umutlu bakmama sebebiyet veriyor. Gurur duyacağımız Fenerbahçe, sadece şampiyon olmak değil. Sportif başarısıyla Türk sporuna kattıklarıyla, dürüstlüğüyle çocuklara örnek olacak bir Fenerbahçe'den bahsediyorduk. Bunların bir kısmı zaten oluyor. Tüm branşlarda şampiyon olun futbolda olmayınca hakettiği değeri görmüyor. Doğru yoldayız. Tam istediğimiz süreyi alacak mıyız bilmiyoruz ama doğru yoldayız."

Ali Koç, bir soru üzerine, şu an seçimi düşünmediğini vurgulayarak, "Tek amacımız hedeflere ulaşmak. Seçimlere ne kadar süre kalırsa kalsın aday çıkarsa çıksın Fenerbahçe için akıl akıldan üstündür. Aday olmaya niyetli kim varsa aday olması gerektiğini düşünüyorum. Evet 6 sene gerekiyor bazı işleri yapabilmemiz için." ifadelerini kullandı.

Başka bir soru üzerine Koç, Gökhan Gönül'e kaptanlığın yakıştığını aktararak, şunları kaydetti:

"Gökhan Gönül buradan ayrılınca benim içim parçalanmıştı. Gökhan Gönül'ün aldığı parayı oynadığı seneye bölerseniz en az ücret alan futbolculardan biri çıkar. Bizden ayrılış şekli paradan dolayı ayrılıyormuş algısının oluşturulması benim içimi çok acıtmıştı. Aklımda Gökhan'ın buraya geleceği yoktu. Ben her tepkiyi alma pahasına seçim zamanı Gökhan ile ilgili düşüncelerimi iletmiştim. O forma ona yakışıyor. Kaptanımız olmak da ona yakışıyor. Benim başkanlığımda dönmüş olması da beni memun ediyor."