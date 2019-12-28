"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ARALIK 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Ersan İlyasova bu sezonki en iyi istatistiğine ulaştı

28 Aralık 2019, Cumartesi 13:46
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, milli oyuncu Ersan İlyasova'nın "double-double" yaptığı maçta Atlanta Hawks'ı 112-86 mağlup etti.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, sezonun 28. galibiyetini, konuk olduğu Atlanta Hawks'ı 26 sayı farkla yenerek aldı.

Bucks'ta oyuna ilk 5'te başlayarak 24 dakikada sahada kalan Ersan İlyasova, 18 sayı ve 17 ribauntluk performansıyla double-double yaparak bu sezonki en iyi istatistiklerine ulaştı. Khris Middleton 23 sayı, 8 ribaunt ve 7 asist, Brook Lopez ise 19 sayıyla oynadı.

Bu sezon 26. kez kaybeden ve üstü üste 9. yenilgisini alan Hawks'ın en skorer oyuncusu, 20 sayı üreten Allen Crabbe oldu.

Cedi Osman'dan 10 sayı

Doğu Konferansı'nda Milwaukee Bucks'ı takibini sürdüren Boston Celtics, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 129-117'lik skorla geçerek sezonun 22. galibiyetine ulaştı.

Üst üste 5. maçını kazanarak konferansında ikinci sırada yer alan Celtics'te Jaylen Brown 34 sayı ve 9 ribaunt, Jayson Tatum 30 sayıyla takımının galibiyetinde başrolü oynadı.

Bu sezon 22. kez kaybeden Cavaliers'ta Kevin Love 30 sayı ve 7 ribaunt, Collin Sexton 21, Kevin Porter 16 sayı, milli oyuncu Cedi Osman ise 10 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, birer blok ve top çalmalık performans sergiledi.

Furkan Korkmaz 7 sayıda kaldı

Günün çekişmeli geçen mücadelesinde Orlando Magic, konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 98-97 mağlup etti.

Sezonun 14. galibiyetini elde eden Magic'te Evan Fournier 20 sayıyla takımının en skoreri olurken, Aaron Gordon 19 sayı ve 11 ribaunt, Nikola Vucevic 16 sayı ve 12 ribauntla double-double yaptı.

Tobias Harris ile Joel Embiid'in 24 sayı ve 11 ribaunt, Ben Simmons'ın 13 sayı, 9 ribaunt ve 7 asist, mili oyuncu Furkan Korkmaz'ın 7 sayı, 3 ribaunt ve 2 top çalmalık performans sergilediği Philadelphia 76ers, sezonun 11. mağlubiyetini aldı.

AA

Okunma Sayısı: 119
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Siber suçlarla mücadele için uluslararası adım

    Dağcılara önemli uyarılar!

    Doğu'da 456 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

    2020'de trafik cezaları yüzde 22,58 zamlı uygulanacak

    Yeni yılda yeni vergiler yolda

    Somali'deki saldırıda ölü sayısı 80'e yükseldi: Ölenlerden 2'si Türk vatandaşı

    Kanal İstanbul uyarıları

    3 bin şehir hatları vapuru ağırlığında

    Demokratik ittifaklar kurulmalı

    Libya için ABD devrede

    İslâm’ı asrın anlayışına sunan eser: Risâle-i Nur

    İşte “oruç” tesbiti

    Beşiktaş 2019'u galibiyetle tamamladı

    Gelir eşitsizliğinde Avrupa ikincisiyiz: 'Günde 10 tl zam neye yeter?'

    Yerli otomobil heyecanı

    Trabzon Valiliği: Örtü yangınları tamamen söndürüldü

    İdlib'de 11 günde 86 sivil öldü

    Meteoroloji yurt genelini uyardı

    TFF: VAR kayıtları kamuoyu ile paylaşılmaz

    Hindistan'daki protestolarda ölü sayısı artıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O dayanışma devam etmeli
    Cevher İLHAN

    “Aldatmalar ve mugalâtalar dağılacaktır”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İşte “oruç” tesbiti
    Ahmet BATTAL

    İmam hatipliler ve demokratik değerler
    Genel

    3 bin şehir hatları vapuru ağırlığında
    Genel

    Kanal İstanbul uyarıları
    Genel

    “Kader zulmetmez, adalet eder”
    Mehmet ÇETİN

    İhlâssızlıkla gelen şefkat tokatları -1-
    Genel

    Demokratik ittifaklar kurulmalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.